Вакарчук про участь у виборах до Ради за списками БПП: «це неправда»

Український музикант Святослав Вакарчук заперечив інформацію про свою участь у наступних виборах до Верховної Ради за списками партії «Блок Петра Порошенка».

23 квітня журналістка Крістіна Бердинських у Twitter запитала у Вакарчука: «Це правда, що ви можете стати першим номером в оновленому списку БПП, як про це пишуть у Facebook?»

«Як правило, я чутки не коментую. Але раз вже прямо запитали, відповім. Ні, це неправда!» – написав у відповідь Вакарчук.

23 квітня після зустрічі чинного президента Петра Порошенка з «Блоком Петра Порошенка» ЗМІ повідомили, що технологи голови держави розглядають Вакарчука «як рятувальне коло» і припустили, що він очолить список БПП на парламентських виборах, які мають відбутися в жовтні.

22 січня Вакарчук анонсував повернення до політики через «розчарування сучасним її станом в Україні». Через тиждень музикант заявив, що не братиме участі у виборах президента 2019 року. Він тоді сказав, що працюватиме над тим, «щоб привести у владу якомога більше молодих професіоналів».

Лідер гурту «Океан Ельзи» був народним депутатом шостого скликання в період з листопада 2007 року до грудня 2008-го. Він обирався за списками блоку «Наша Україна – Народна самооборона».