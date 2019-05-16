Лещенко назвав «трагіфарсом» кримінальне провадження з боку Антикорупційної прокуратури

Позафракційний народний депутат Сергій Лещенко назвав «трагіфарсом» кримінальне провадження, яке відкрила стосовно нього Спеціалізована антикорупційна прокуратура. Воно стосується купівлі елітної квартири в центрі Києві за нібито хабарі.

«Ця справа, яка стосується квартири, на моє переконання, уже трагіфарс. Це вже навіть не комедія, а трагіфарс. Трагіфарс не мій, а трагіфарс Юрія Луценка і його заступника Назара Холодницького, тому що вони – це чиновники епохи [президента України] Порошенка, які мають іти зі своїх посад», – сказав Лещенко під час брифінгу біля Верховної Ради.

За його словами, очільник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький відкрив провадження за отримання хабара «згідно з публікацією, яка була розміщена на анонімному веб-сайті під назвою «Антикор» за підписом неіснуючого журналіста».

Він закликав ГПУ «миттєво» внести до парламенту подання про зняття з нього депутатської недоторканності та викликати його на допит.

Лещенко додав, що подає на САП до суду «у зв’язку з поширенням фейкової недостовірної інформації».

«Вони, як ніхто інший, знають, що в справі щодо квартир вже давно є рішення судів, які закрили всі ці провадження і вже давно є рішення самої Генеральної прокуратури про закриття справи у зв’язку з відсутністю події злочину», – розповів Лещенко.

16 травня Спеціалізована антикорупційна прокуратура повідомила, що відкрила кримінальне провадження стосовно Лещенка через інформацію в ЗМІ про купівлю ним елітної квартири у центрі столиці за кошти, начебто отримані в якості неправомірної вигоди. У САП зазначили, що відповідно опублікованої у ЗМІ інформації народний депутат систематично отримував мільйонні хабарі від підприємця за лобіювання бізнес-інтересів останнього.

За день до цього генпрокурор Юрій Луценко заявив, що депутата Сергія Лещенка викличуть до Генеральної прокуратури та, ймовірно, вручать підозру про розголошення даних досудового слідства стосовно так званої «чорної бухгалтерії» Партії регіонів, що, на думку Луценка, призвело до «втручання в американські вибори з української території».

У відповідь Лещенко звинуватив Луценка у створенні політичного шоу, за яким стоять «вузькі, дешеві корупційні інтереси генерального прокурора».

У вересні 2016 року стало відомо, що Сергій Лещенко придбав квартиру у новобудові в історичному центрі Києва площею 192 квадратні метри за 7,5 мільйонів гривень (понад 300 тисяч доларів). Лещенко пояснив, що частина суми, витраченої на придбання квартири, – це його заощадження як колишнього співвласника «Української правди», решта – позика. Депутат розповів, що кошти, сплачені за квартиру, є чесно заробленими, і придбання квартири не порушило вимог антикорупційного законодавства України.

У грудні 2016 року Національне агентство з питань запобігання корупції направило до суду протокол про перевищення максимального розміру подарунка, отриманого Лещенком як народним депутатом. Йдеться про «знижку», яку він нібито отримав у процесі придбання квартири в центрі Києва. Водночас адвокат Лещенка Дмитро Гненний стверджує, що ніякої знижки Лещенко не отримував, і суд має закрити провадження в справі у зв’язку з відсутністю в діях Лещенка правопорушення

Печерський районний суд Києва 15 лютого 2017 року закрив адміністративне провадження щодо депутата Верховної Ради від фракції «Блок Петра Порошенка» Сергія Лещенка «за відсутністю складу адміністративного правопорушення». Генеральна прокуратура України в лютому заявила, що оскаржить рішення суду.