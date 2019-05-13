Апеляцію у справі втручання України у вибори США перенесли: суддю призначили на вищу посаду

Засідання Шостого апеляційного суду Києва щодо справи про імовірне втручання українських політиків у вибори у США, призначене на 13 травня, не відбулося: суддя Олена Губська, яка мала розглядати справу, виграла у конкурсі до Верховного суду, тож для розгляду апеляції система авторозподілу має визначити іншого суддю.

Йдеться про апеляцію на рішення Окружного адмінсуду Києва за позовом депутата Борислава Розенблата, який задовольнив позов частково і визнав протиправним розголошення інформації про колишнього главу передвиборчого штабу президента США Дональда Трампа Пола Манафорта, яке нібито вчинили депутат Сергій Лещенко та керівник Національного антикорупційного бюро України Артем Ситник.

Борислав Розенблат заявив журналістам, що втручання в американські вибори, яке нібито доводять отримані ним аудіозаписи, шкодить національним інтересам України та ставить під загрозу її підтримку з боку США. Депутат називає «фальшивкою» так звану «чорну бухгалтерію «Партії регіонів», яку відповідачі нібито оприлюднили в інтересах представників Демократичної партії США для дискредитації Республіканської партії.

Зі свого боку, Сергій Лещенко наголошує, що адміністративні суди не мають права розглядати позови проти нього як народного депутата, та що рішення не набуло законної сили, бо має відбутися апеляція.

Лещенко називає «чорну бухгалтерію «Партії регіонів» достовірною, посилаючись на рішення американського суду щодо адвоката Дональда Трампа Пола Манафорта та визнаня провини самим Манафортом. Також Лещенко показав журналістам окремі рядки «чорної бухгалтерії», в яких ішлося про виплати винагороди Манафортові.

Окрім того, Сергій Лещенко заявив Радіо Свобода, що генпрокурор Юрій Луценко намагається впливати на американських політиків, для чого «вводить їх в оману». Зокрема, за його словами, Луценко через посередників повідомив приватному адвокатові Трампа Рудольфу Джуліані, що планує відновити справи проти компанії Burisma Group Миколи Злочевського, екс-міністра екології часів Януковича, в якій працював консультантом син Джозефа Байдена, екс-віце-президента США та можливого конкурента Дональда Трампа на майбутніх президентських виборах.

Однак насправді, стверджує Лещенко, саме Луценко подбав про закриття справ проти фірми Злочевського та про зняття міжнародного арешту з його активів, після чого ця компанія почала постачати видобутий нею газ на підприємства президента України Петра Порошенка та його бізнес-партнера, депутата Ігоря Кононенка.

За словами Лещенка, українські посадовці намагаються втручатися в американську політику у своїх інтересах, завдаючи цим шкоди міжнародним позиціям України. При цьому довести або спростувати участь у цих подіях Джозефа Байдена може лише суд.

Раніше генпрокурор Юрій Луценко заявляв, що посадовці США намагалися тиснути на Україну для закриття справ проти компанії члена урядової команди Януковича Миколи Злочевського.

Як стверджує Луценко, справу проти компанії Злочевського щодо ймовірного відмивання коштів закрили до початку його роботи на посаді генерального прокурора, тобто до травня 2016 року. Раніше ГПУ повідомляла, що справу Burisma Holding про незаконне збагачення і відмивання коштів закрили 1 листопада 2016 року через відсутність ознак злочину.

Напередодні Рудольф Джуліані в ефірі телеканалу Fox News заявив, що скасовує свою раніше заплановану поїздку до України, аби не опинитися «серед ворогів Трампа». Він зокрема згадав Лещенка, назвавши його «паном, який оприлюднив «чорну книгу», що виявилася підробною».

Джуліані заявляє про спроби Демократичної партії США, від якої балотувалася опонентка його клієнта Гіларі Клінтон, отримати в Україні інформацію, яка б нашкодила кампанії Трампа і вплинула на результати виборів президента США 2016 року.

Йдеться про так звану «чорну бухгалтерію» «Партії регіонів», у якій містилися зокрема дані про те, що Пол Манафорт отримував гроші від режиму Віктора Януковича та російських олігархів, займався незареєстрованим лобізмом і відмивав гроші через офшорні компанії.