Поліція: в урядовому кварталі в Києві учасник мітингу наїхав на правоохоронця

В урядовому кварталі в Києві учасник мітингу наїхав на автомобілі на поліцейського, повідомила прес-служба поліції Києва.

За словами поліцейських, учасники акції намагалися перекрити рух на перехресті вулиць Шовковичної та Грушевського.

«Коли правоохоронці спробували врегулювати ситуацію, один із учасників здійснив наїзд на поліцейського. Під час затримання правопорушник погрожувати порізати собі вени ножем. Аби вгамувати чоловіка, правоохоронці застосували сльозогінний газ», – заявили в поліції.

Водія, який наїхав на поліцейського, доставили до Печерського управління поліції, де встановлюють його анкетні дані та отримують пояснення.

Власники автомобілів на європейській реєстрації уже другий день вимагають біля будівлі Верховної Ради продовження пільгового періоду для розмитнення авто.

16 травня між активістами та правоохоронцями сталася сутичка після спроби перекрити рух на вулиці Грушевського.

Пільговий період для розмитнення авто закінчується 24 травня, після чого штраф за керування автомобілем з іноземною реєстрацією становитиме 170 тисяч гривень.

Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами». Плани перекрити цю можливість, а потім ухвалення законів про це викликали акції протесту користувачів цих авт-«євробляхерів», із перекриттям автомобільних доріг і прикордонних пунктів пропуску.

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.