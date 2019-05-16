Між власниками авто на єврономерах та правоохоронцями сталася сутичка біля будівлі Ради в Києві

Біля Верховної Ради в Києві сталася сутичка між власниками автомобілів на єврономерах та правоохоронцями.

Поліцейські оточили один з автомобілів на проїжджій частині вулиці Грушевського на єврономерах, власник якого ввімкнув аварійні сигнали й відкрив капот своєї машини, ускладнивши рух автодорогою. У результаті між правоохоронцями та учасниками акції сталася сутичка.

Рух вулицею Грушевського в напрямку станції метро «Арсенальна» перекритий.

15 і 16 травня власники автомобілів на європейській реєстрації вимагають біля будівлі Верховної Ради продовження пільгового періоду для розмитнення авто.

Він закінчується 24 травня, після чого штраф за керування автомобілем з іноземною реєстрацією становитиме 170 тисяч гривень.

Попередніми роками через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачуючи до бюджету належних платежів. У першу чергу йшлося про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами». Плани перекрити цю можливість, а потім ухвалення законів про це викликали акції протесту користувачів цих авт-«євробляхерів», із перекриттям автомобільних доріг і прикордонних пунктів пропуску.

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах». Вони, зокрема, встановили новий порядок обчислення акцизу на ввезені автомобілі, який зменшив його величину порівняно з попередніми нормами; ставки мита, податку на додану вартість і збору в Пенсійний фонд лишилися незмінними.

Крім того, для тих, хто порушив порядок перебування транспортного засобу на території України, протягом 90 днів (до 22 лютого) діяв пільговий, удвічі зменшений, рівень акцизу. Також протягом 180 днів таке авто можна розмитнити, уникнувши адміністративної відповідальності за порушення митних правил, але сплативши до держбюджету додатково 8500 гривень. Надалі за таке порушення митного законодавство покарання посилюється.

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За даними Державної фіскальної служби, розмитнення авт із іноземною реєстрацією в пільговий період принесло в державний бюджет майже 13,5 мільярда гривень. Загалом станом на 24 лютого митники оформили 218 тисяч таких транспортних засобів.