Розмитнення авто з іноземною реєстрацією принесло 13,5 мільярда гривень – ДФС

Розмитнення авто з іноземною реєстрацією в пільговий період принесло в державний бюджет майже 13,5 мільярда гривень, повідомила Державна фіскальна служба України.

Загалом станом на 24 лютого митники оформили 218 тисяч транспортних засобів, за які сплатили 13,5 мільярда

У ДФС зазначили, що розмитнили 140 тисяч авто з іноземною реєстрацією, які були ввезені на митну територію України з 1 січня 2015 року до набрання чинності нових правил ввезення таких автомобілів та перебували у митних режимах тимчасового ввезення або транзиту. За ці автівки сплатили 8,7 мільярда гривень.

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах».

Через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачували до бюджету належних платежів. Йшлося передусім про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами». Плани перекрити цю можливість, а потім ухвалення відповідних законів викликали акції протесту користувачів «євроблях», із перекриттям доріг і прикордонних пунктів пропуску.