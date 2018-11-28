Усі пункти пропуску на кордоні розблоковані після акцій авто на «єврономерах» – ДПСУ

Усі під’їзні шляхи до пунктів пропуску на західному кордоні розблоковані після акцій автомобілів на «єврономерах», повідомила Державна прикордонна служба України.

«Зараз роботу усіх пунктів пропуску на ділянці західного кордону нормалізовано. Заходи прикордонного контролю й пропуску через державний кордон учасників міжнародного руху співробітники Держприкордонслужби здійснюють встановленим порядком», – повідомили в ДПСУ.

25 листопада набрали чинності нові закони щодо легалізації ввезених із порушенням митного та податкового законодавства авто з іноземною реєстрацією.

У відповідь на це власники таких машин почали блокувати під’їзди до низки пунктів пропуску на кордоні.