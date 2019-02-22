В останній день пільгового розмитнення авто митниці працюють цілодобово – ДФС

22 лютого, в останній день дій пільгового режиму розмитнення автомобілів, відділи митного оформлення працюють в цілодобовому режимі, повідомляє Державна фіскальна служба.

За даними митників, черг на пунктах пропуску немає.

«Черги наразі відсутні, оформлення чекають 225 транспортних засобів. Хоча ще з 7 по 16 лютого в очікуванні безпосередньо у пункті пропуску перебували від 300 до 1 тисячі автомобілів, перед пунктами пропуску на в’їзд в Україну – 1,5 – 3 тис. авто», – йдеться в повідомленні ДФС.

За даними митниці, від початку періоду пільгового розмитнення в листопаді 2018 року до 20 лютого близько 130,4 тисячі власників оформили автомобілі з іноземною реєстрацією і сплатили майже 8 мільярдів гривень.

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«Із цієї кількості 112,5 тисяч – це ті автомобілі, які перебували на митній території України з порушенням вимог Митного кодексу України. За них власники добровільно сплатили майже 957 млн грн (8500 за кожне авто). Це звільнило їх від адміністративної відповідальності за недотримання вимог митних режимів при ввезенні транспортного засобу з іноземною реєстрацією, строки та умови ввезення якого не дотримані», – повідомляють у ДФС.​

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах».

Через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачували до бюджету належних платежів. Йшлося передусім про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами». Плани перекрити цю можливість, а потім ухвалення відповідних законів викликали акції протесту користувачів «євроблях», із перекриттям доріг і прикордонних пунктів пропуску.