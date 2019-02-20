Залишилось 2 дні: пільгове розмитнення «євроблях» продовжувати не будуть

Період розмитнення автомобілів на іноземній реєстрації зі знижкою у 50% добігає кінця, і з 23 лютого буде діяти загальний режим розмитнення цих автомобілів. Про це повідомив заступника міністра фінансів України Сергій Верланов.

«За даними ДФС, станом на листопад 2018 року на території України перебувало приблизно 640 тисяч автомобілів з іноземною реєстрацією… 22 лютого – кінець так званого пільгового періоду для розмитнення автомобілів. Що таке пільговий період? Це 50% знижка на акцизний податок. З 23 лютого по 23 травня буде діяти загальний режим розмитнення цих автомобілів, тобто за повною ставкою акцизного податку», – заявив Верланов.

Він зазначив, що перехідний період тривав 180 діб, протягом яких громадянам була надана можливість оформити свої транспортні засоби зі знижкою, після 22 лютого вона припиняє свою дію.

З 24 травня ті, хто своєчасно не виконав митні формальності, будуть платити штрафи, додав Верланов.

За даними Державної фіскальної служби, наразі українці розмитнили понад 195 тисяч авто на іноземній реєстрації.

25 листопада 2018 року в Україні почали діяти закони про розмитнення автомобілів на «єврономерах».

Через прогалину в законодавстві громадяни України масово користувалися автомобілями на іноземній реєстрації, постійно утримуючи їх у режимі «тимчасового ввезення» і не сплачували до бюджету належних платежів. Йшлося передусім про старі авта з «єврономерами» – реєстраційними номерами країн Європейського союзу, через що їх неформально назвали «євробляхами». Плани перекрити цю можливість, а потім ухвалення відповідних законів викликали акції протесту користувачів «євроблях», із перекриттям доріг і прикордонних пунктів пропуску.