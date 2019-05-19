У Зеленського повідомили про три локації в день інавгурації

Команда Володимира Зеленського повідомила про три локації в Києві, де відбуватимуться події, пов’язані з інавгурацією новообраного президента.

Згідно з отриманою Радіо Свобода короткою програмою урочистих заходів, з 10:00 до 11:00 Зеленський візьме участь в урочистому засіданні Верховної Ради України з нагоди складення присяги президентом України українському народові.

Кілька наступних подій прийматиме Маріїнський палац. З 11:05 до 11:20 президент Зеленський братиме участь у церемонії представлення командувачів видами Збройних сил України та в церемонії підняття державного прапора України.

З 11:20 до 11:50 відбудеться вітання президентом України Володимиром Зеленським та пані Оленою Зеленською глав іноземних делегацій.

На 12:00 – 13:30 планується участь президента України Володимира Зеленського у прийнятті для глав іноземних делегацій з нагоди вступу на посаду.

Верховна Рада України призначила інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського на 10:00 20 травня.

Як попередили в МВС, у зв'язку з урочистостями вулиці урядового кварталу в центрі Києва 20 травня будуть перекриті.

За даними Центральної виборчої комісії, Зеленський здобув у другому турі виборів президента 73,22% голосів. Чинний президент Петро Порошенко – 24,45%.