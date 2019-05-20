«Фішечки» інавгурації Зеленського: головні несподіванки, курйози та знаки

Тривалий час у команді Володимира Зеленського говорили про так звані «фішечки», які мали супроводжувати офіційну церемонію його інавгурації. Якими ж були несподіванки присяги шостого президента незалежної України та які курйози сталися? Про це –​ в огляді Радіо Свобода.

Дорогою до парламенту шостий президент України Володимир Зеленський радо вітався зі своїми прихильниками та друзями, які зібралися під стінами Верховної Ради, а Євгена Кошового навіть поцілував у лоба.

Тим часом дехто з глядачів інавгурації помітив: окремі присутні при цьому люди тримали у руках перевернуті українські прапори, а це, на їхню думку, поганий знак:

Далі на Зеленського чекала офіційна церемонія. Тут вже трапився перший курйоз.

Оголошуючи високопоставлених гостей, присутніх на інавгурації нового президента, спікер парламенту Андрій Парубій забув про президента Латвії Раймондса Вейоніса. Згадав про нього аж після оголошення всіх інших. Утім, сам латвійський очільник не продемонстрував того, що його це могло зачепити.

Після представлення гостей перейшли до офіційної церемонії. Володимир Зеленський став першим президентом України, якого до присяги приводили жінки.

Одна з них – голова Конституційного суду Наталія Шаптала (вона приймала присягу у Зеленського та вручала йому символи президентської влади), інша – голова ЦВК Тетяна Сліпачук (вона офіційно оголошувала результат виборів та вручала Зеленському посвідчення президента).

Із самим посвідченням трапився курйоз. Після того, як Володимир Зеленський віддав його представнику почесної варти, воно впало з церемоніальної подушки на підлогу. Дехто побачив у цьому поганий знак.

Сама промова новообраного президента теж не обійшлась без несподіванок. Після того, як Зеленський перейшов на російську, звертаючись до жителів анексованого Криму та окупованого Донбасу, із зали пролунав вигук: «Вони розуміють українську мову». Цей коментар був від лідера «Радикальної партії» Олега Ляшка.

Зеленський у свою чергу відповів: «Вони розуміють українську мову? Так? Дякую, дякую, що ви продовжуєте ділити людей, пан Ляшко», – та продовжив свій виступ.

Сам Зеленський теж не оминув можливості «підколоти» депутатів. Зокрема через те, що вони призначили йому інавгурацію не на той день, якого він вимагав.

«Ви призначили інавгурацію у понеділок, у робочий день.

Я бачу в цьому один плюс – це значить, ви готові працювати», – сказав він.

Підсумовуючи промову новообраного президента та загалом інавгураційну церемонію спікер парламенту Андрій Парубій зауважив: «Було весело. Дякую президенту України!».

Цим він вже сам викликав сміх у сесійній залі. А ще – іронічний коментар Зеленського: «Це тільки початок».

Ще один момент, який викликав жваве обговорення: той факт, що голова СБУ Василь Грицак та командувач Силами спеціальних операцій України Ігор Луньов не віддали честь на урочистій частині інавгурації головнокомандувачу шостому президентові України Володимиру Зеленському.

Честь Зеленському не віддали також міністр оборони Степан Полторак та міністр МВС Арсен Аваков. Однак, за протоколом, вони не зобов'язані були цього робити, адже мають статус цивільних осіб.