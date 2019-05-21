Солонтай: подам до суду, якщо з’явиться указ Зеленського про розпуск парламенту (огляд преси)

Заяви Володимира Зеленського на інавгурації слід перевірити щодо того, чи це просто слова і декларації, чи вони мають за собою юридичне оформлення, наголошує експерт газети «День» політик Олександр Солонтай. Перш за все це стосується розпуску Верховної Ради та подань на звільнення. «Якщо указ про розпуск парламенту з’явиться, то я подам до суду щодо скасування такого указу», – наголошує Солонтай. Адже Зеленський сказав абсурд, стверджує експерт. Він каже, що протягом 60 днів треба змінити Виборчий кодекс і змінити статус депутата в частині недоторканності. Як це можна зробити протягом 60 днів, коли він запускає дострокові вибори. Позачергові вибори описані в Законі про вибори до Верховної Ради. І разом з тим Зеленський каже: ухваліть Виборчий кодекс. Тобто прийміть те, що скасовує те, що скасовує двомісячний термін і при цьому дає депутатам ці два місяці. Виходить правовий оксюморон, констатує політик. Він вважає, що виступ нового президента не варто сприймати з юридичної точки зору. Це виключно політичний спіч. Юридична ж частина цієї промови буде дискутуватись.

Інших експерт «Дня» народний депутат Ганна Гопко вважає, що в парламенті промова Зеленського більше виглядала як частина шоу. Людям подобаються певні підібрані фрази. Окрему увагу парламентар звертає на те, що Далі Ґрібаускайте аплодували більше, ніж новому президенту України. Депутат нагадує, що популярність в політиці не може протриматись довго виключно на піарі. Окрім того, задум дострокових виборів, які очевидно є незаконними, говорить про намагання зекономити кошти на передвиборчу кампанію «Слуги народу» поки у них ще є високий рейтинг. Хоча так і не бачили склад цієї партії. Але новий президент має усвідомити важливу річ із попередніх історій голів країни – чим більше ти в своїх руках концентруєш владу, тим більше ти несеш відповідальності за свої кроки.

З усіх президентів України – найкраща літературна українська мова – у Петра Порошенка. Хоча він виріс у російськомовному середовищі. Певно, має здібності до мов. На Форумі українців він цитував напам’ять великий уривок із Василя Стефаника на покутському діалекті. Віктор Ющенко, хоч і україномовний, але уживав діалектизми. Про це в «Газеті по-українськи» розповідає мовознавець Іван Ющук. Щодо Зеленського, то він мову опанує не так швидко, адже це йому дається важко. Проблема – його російськомовне оточення.

Експерти газети «Україна молода» не вбачають змоги для рвучкого зростання темпів ВВП в Україні: цьогоріч економіка зростатиме трохи гірше, ніж торік, – а ризиків для неї буде суттєво більше. Втiм, до масштабної кризи ситуація не дійде. Якщо, звичайно, у справу не втрутиться політичний фактор або якийсь із «чорних лебедів» на кшталт світової економічної кризи. Не сприятиме економічній стабільності й зміна політичних еліт в Україні. Цей фактор не може не мати впливу на економічні процеси. Тим паче у країні зі слабкою та заполітизованою економікою. Наприкінці нинішнього року, ймовірно, формуватиметься новий уряд, змінюватимуться фіскальні, галузеві підходи, що, зокрема, змусить підприємців утриматися від розвитку нових видів бізнесу. Оскільки гроші, як відомо, люблять тишу, а в період «перезмінки» бізнес, як правило, не планує великих інвестицій у нестабільний регіон, то очікувати найближчим часом якихось великих спільних проектів, що могли би сприяти розвитку економіки, не доводиться. Ще одна зона політичного ризику – переговори нової влади з Міжнародним валютним фондом. Докладніше про ці та інші ризики йдеться в публікації «У межах песимізму».