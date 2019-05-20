Зеленський хоче виграти владу у три тури – Гайдай

Гості програми «Ваша Свобода»: Сергій Гайдай, політтехнолог; Віктор Кривенко, позафракційний народний депутат України; Ігор Коліушко, правник, керівник Центру правових реформ.

Володимир Зеленський офіційно став президентом України та отримав символи глави держави. Під час інавгурації новий глава держави заявив про намір розпустити Верховну Раду та побажання щодо звільнення міністрів. Якими будуть подальші дії Володимира Зеленського?

Олександр Лащенко: Пане Кривенко, ви аплодували цим словам нового президента України?

Суспільство налаштоване на позачергові вибори. Але дія є незаконною і неконституційною

​Віктор Кривенко: Ні, цим не аплодував. Тому що я вважаю, що це неконституційно. І я справді хотів би звільнити генпрокурора Луценка і ухвалити певні закони. Зеленський міг би на цьому тижні внести всі ці пропозиції. Найбільший, якраз дуже символічний був кадр, коли посміхався вже колишній президент Петро Порошенко. Бо найбільшими бенефіціарами, і аплодували дочасним виборам, є мажоритарники з «БПП». Вони знають, що за ці два місяці ніхто не встигне на їхні округи прийти, і майже всі вони переоберуться.

Ця Верховна Рада абсолютно дискредитована. Навіть ті хороші речі, які вона зробила, що стосується української ідентичності, європейської інтеграції, не беруться до уваги на фоні тих корупційних скандалів, «бурштинових депутатів» і всіх інших. І суспільство налаштоване на позачергові вибори – будемо йти на ці вибори. Але дія є незаконною і неконституційною, на мою думку. За два місяці ніхто з цим не розбереться. ВСУ не стигне винести своє рішення. Вибори відбудуться.​

Ключове питання в наступному, що депутати отримали сигнал – у них лише два місяці. Ті ж мажоритарники-депутати ніколи не проголосують за зміну виборчої системи. Якщо завтра буде указ після консультацій з головами фракцій і керівником парламенту, то виборча система стартує по цьому законодавству. Тому це абсолютно цинічна брехня (з боку Зеленського – ред.). Немає ініціатив, немає законів, немає готовності Луценка знімати...

Не будуть зменшені тарифи, не буде звільнений генпрокурор, буде працювати цей уряд, маючи всі важелі для впливу.

Президент, по-перше, вже порушив свою обіцянку. Він сказав, що якщо порушу закон, то відразу піду у відставку. По-друге, він продовжив маніпулювати суспільством – не будуть зменшені тарифи, не буде звільнений генпрокурор, буде працювати цей уряд, маючи всі важелі для впливу.

Він сьогодні знову про це говорив: «Припиніть стріляти!». Сьогодні неодноразово «Опоблок» і «За життя» вставали і аплодували президенту, тому, що він говорив. Більш за все, що буде ескалація на фронті і діючого президента змусять визначатися.

Зараз перефарбовуються нальоту цілими фракціями і говорять, що це прекрасно – порушення закону і Конституції. Але буде наступне порушення, потім буде ще одне порушення. І це закінчиться вкрай негативно. Для нього виграшною стратегією було б вносити свої закони і отримати свої 90% восени.

– Пане Гайдай, ви згодні з такою оцінкою сьогоднішніх заяв нового президента Володимира Зеленського?

Вони хочуть виграти тотально, як виграли на виборах президента. У штабі Зеленського є бажання провести максимальну кількість депутатів по списках, можливо, десь і по округах

​Сергій Гайдай: У його команді трошки інша логіка – вони не мають спеціалістів, розуміння, як працюють процедури, по яких живе Верховна Рада. Все, що вони вміють, ті технології, які показали, що вони – поки що найкращі в країні, то це виборчі технології. Вони хочуть виграти тотально, як виграли на виборах президента. Так хочуть виграти навіть по старих законах. Зрозуміло, що нових не буде, обиратимуться з мажоритаркою. У штабі Зеленського (я просто прогнозую) сьогодні є бажання провести максимальну кількість депутатів по списках, можливо, десь і по округах.​

Він «поставив на розтяжку» Раду – якщо Рада зараз не буде приймати все, що він запропонував, він казатиме, що жодну цю політичну силу не можете обрати

Стратегія зрозуміла: чи ви мене обираєте і підтримуєте, бо ви мене вже обрали, чи ви підтримуєте оцих у Раді. Він «поставив на розтяжку» Раду – якщо Рада зараз не буде приймати все, що він запропонував, він казатиме, що жодну цю політичну силу не можете обрати, бо вони не скасовують депутатську недоторканність, не міняють законодавство, не скасовують мажоритарку і так далі. У нас третій тур. Він хоче виграти владу у три тури.

Кажете, що виграє Порошенко. Можливо. Порошенко завжди був сильним гравцем не тільки в публічній площині. Він вмів процедуру використовувати, домовленості, кулуарні домовленості. Але він втратив відчуття часу. Зараз час зовсім інший. Чим більше ти публічний, тим менше у тебе подвійного життя, тим більше шансів.

– Пане Коліушко, як ви оцінюєте сьогоднішні заяви нового президента Зеленського про розпуск Верховної Ради?

На сьогодні немає правових підстав, на основі яких президент має право достроково припинити повноваження Верховної Ради

​Ігор Коліушко: Оцінюю, звичайно, вкрай негативно. На сьогодні немає правових підстав, на основі яких президент має право достроково припинити повноваження Верховної Ради. Постійно робиться підміна. Говорять про проблеми коаліції. Але Конституція не говорить про проблеми коаліції. Конституція говорить, що в президента настає право достроково припинити повноваження Верховної Ради, якщо Верховна Рада впродовж місяця часу не створить коаліції чи після виборів, чи після припинення існування... Коаліція існувала. Ніхто не оголошував про припинення її існування.

Те, що багатьом політикам вигідні дострокові вибори, то я з цим погоджуюся. Але це політична площина. З юридичної точки зору, підставою може бути тільки ситуація, коли після оголошення про припинення коаліції пройшло 30 днів, і Верховна Рада не створила нової коаліції.