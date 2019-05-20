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21 Травень 2019, Київ 00:43
Новини | Політика

Зеленський 21 травня зустрінеться зі спікером Ради і головами фракцій

Володимир Зеленський на церемонії інавгурації у Верховній Раді України, 20 травня 2019 року

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Президент України Володимир Зеленський 21 травня вранці проведе зустріч із головою Верховної Ради України, його заступниками, лідерами депутатських фракцій і груп, повідомляє прес-служба голови держави.

За повідомленням, зустріч запланована на 10:00, після неї має відбутися брифінг для ЗМІ.

Тема зустрічі в повідомленні не вказана.

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Що каже Конституція про розпуск Верховної Ради?

Під час інавгураційної промови у парламенті 20 травня Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання, а також закликав уряд подати у відставку.

Депутати прокоментували заяву Зеленського про розпуск Верховної Ради – відео
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Депутати прокоментували заяву Зеленського про розпуск Верховної Ради – відео

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За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.

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