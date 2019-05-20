Зеленський 21 травня зустрінеться зі спікером Ради і головами фракцій

Президент України Володимир Зеленський 21 травня вранці проведе зустріч із головою Верховної Ради України, його заступниками, лідерами депутатських фракцій і груп, повідомляє прес-служба голови держави.

За повідомленням, зустріч запланована на 10:00, після неї має відбутися брифінг для ЗМІ.

Тема зустрічі в повідомленні не вказана.

Під час інавгураційної промови у парламенті 20 травня Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання, а також закликав уряд подати у відставку.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Чергові вибори парламенту заплановані на 27 жовтня 2019 року.