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20 травня 2019, Київ 12:30
Новини | Політика

Зеленський – уряду: ви можете взяти папір, ручку та звільнити місце

Зеленський: я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже мені, що ми не зможемо зробити

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Шостий президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів України подати у відставку.

«Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже мені, що ми не зможемо зробити. Це неправда. Можете. Ви можете взяти папір, узяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори», – сказав Зеленський під час своєї промови у Верховній Раді.

20 травня Зеленський склав присягу президента України. Після цього він заявив, що розпускає парламент восьмого скликання.

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