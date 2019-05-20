Зеленський – уряду: ви можете взяти папір, ручку та звільнити місце

Шостий президент України Володимир Зеленський закликав Кабінет міністрів України подати у відставку.

«Я не розумію наш уряд, який тільки розводить руками і каже мені, що ми не зможемо зробити. Це неправда. Можете. Ви можете взяти папір, узяти ручку і звільнити свої місця для тих, хто буде думати про наступні покоління, а не про наступні вибори», – сказав Зеленський під час своєї промови у Верховній Раді.

20 травня Зеленський склав присягу президента України. Після цього він заявив, що розпускає парламент восьмого скликання.