«Голос» вимагає змінити виборчу систему перед парламентськими виборами

Партія «Голос» вимагає змінити виборчу систему перед проведенням парламентських виборів. Про це мовиться у заяві партії від 20 травня.

«Партія «Голос» буде брати участь у найближчих виборах до Верховної Ради, коли б вони не відбулись», – заявив лідер партії Святослав Вакарчук. «Проте перевибори за старими правилами – це продовження старої політики під контролем олігархічних еліт. Це продовження старої корупції. Під час таких виборів місця в партійних списках продаються, виборець зневажається, а на мажоритарних округах панує підкуп та тиск адмінресурсу».

У «Голосі» вважають, що в Україні потрібно запровадити пропорційну виборчу систему з відкритими партійними списками.

«Ми повинні замінити стару виборчу систему, яка залишилася нам у спадок ще з часів Януковича. Нова виборча система – це підзвітність кожного депутата перед виборцями. Це неможливість провести до Верховної Ради представників партії, яка втратила репутацію та довіру. Це інтереси виборця над інтересами політиків. Саме такою має бути нова політика», – наголосив Вакарчук.

Шостий президент України Володимир Зеленський наприкінці своєї інавгураційної промови заявив, що розпускає Верховну Раду.

Позафракційна депутат Верховної Ради Надія Савченко заявила про підтримку рішень президента України про розпуск парламенту.

Голова парламентської фракції «Радикальної партії» Олег Ляшко зазначив, що конституційних підстав для розпуску Ради немає, але його політична сила готова до дострокових виборів.