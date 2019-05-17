«Голос» проти «Слуги народу»? Західні оглядачі прокоментували шанси партії Вакарчука

Західні оглядачі та експерти активно коментують заяву музиканта та колишнього народного депутата Святослава Вакарчука про створення партії «Голос», яка планує взяти участь у майбутніх виборах до Верховної Ради України.

«Ми, партія «Голос», йдемо в парламент, щоб знищити стару політику і творити політику нову. Політику, яка принесе нам справжні зміни», – заявив Вакарчук 16 травня.

За даними «Соціологічної групи «Рейтинг», на поточний момент за партію Вакарчука готові проголосувати менш ніж 1 відсоток виборців.

В опитуванні, проведеному з 30 квітня по 10 травня 2019 року в 24-х областях України та місті Києві, лідирують партія «Слуга народу», яку підтримують 39,9% серед тих, хто визначився та голосуватиме, «Опозиційна платформа – «За життя» (10,9%) та «Блок Петра Порошенка «Солідарність» (10,6%).

Електоральні шанси партії Вакарчука позитивно оцінює експерт аналітичного центру Atlantic Council у Вашингтоні Мелінда Гарінг.

«Святослав Вакарчук братиме участь у виборах до Ради. Якщо він об'єднається із групами Мустафи Найєма та Сергія Гусовського, вони можуть отримати порівняно пристойний результат у 8-10%, але недостатньо, щоб стати провідними гравцями у наступній Раді», – твітує Гарінг. При цьому експерт не зазначила, як вона дійшла цифри у 8-10% для гіпотетичної політичної сили Вакарчука та Найєма.

Партія Вакарчука стане конкурентом партії «Слуга народу» новообраного президента Володимира Зеленського на виборах до Ради, вважає політолог Тарас Кузьо. На його думку, на боці Вакрачука «харизма».

«У «Слуги народу» Зеленського буде патріотичний ліберальний конкурент на виборах у жовтні. Вакарчук має харизму. Не бачив у команді Зеленського нікого з харизмою», – твітує Кузьо.

«Він зібрав цікаву команду. Це хороші новини для України», – твітує про партію Вакарчука Пол Ніланд, бізнесмен, статті якого публікувались Atlantic Council.

Проте чимало оглядачів налаштовані щодо партії Вакарчука скептичніше. Так журналіст Ян Бейтсон звертає увагу на низький стартовий рейтинг політичної сили Вакарчука.

«Рок-зірка Вакарчук щойно офіційно запустив свою партію, а рейтинг стосується попереднього періоду, але прихід його політсили може і не змінити ситуацію так радикально, як дехто сподівається», – твітує Бейтсон.

Обережно про шанси політсили Вакарчука висловились у виданні New Eastern Europe.

«Відомий український музикант розчарував багатьох своїм рішенням не брати участь у президентських виборах. Час покаже, чи він вплине на наступні вибори», – твітує видання.

Відмову від участь у виборах президента згадують і інші.

«Якщо він так хоче змінити ситуацію, то чому не балотувався у президенти?» – ділиться думкою кореспондент у Києві Джона Фішер.

Між тим, сам Святослав Вакарчук у четвер заявив, що «в Україні зазвучить новий голос – мій, ваш, наш». Час покаже, хто до нього прислухається.

Зацікавленість у об'єднанні з Вакарчуком на парламентських виборах раніше висловлювали у Гриценка та Садового.