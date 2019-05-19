Вакарчук пообіцяв не брати собі в партію чинних депутатів

Співак Святослав Вакарчук заявляє, що, йдучи на парламентські вибори на чолі своєї партії «Голос», він не буде брати в її виборчий список людей, що є народними депутатами нинішнього скликання.

«Наш список, і я буду це пропонувати, партія має повністю складатися з людей, серед яких немає чинних народних депутатів. Це дуже важливо, щоб люди розуміли, що ми пропонуємо нові кардинальні рішення, які інші ще ніколи не пропонували», – сказав Вакарчук в ефірі телепрограми «ТСН. Тиждень» на каналі «1+1».

При цьому співак ухилився від відповіді на запитання, чи планує він співпрацювати з новообраним президентом, коміком Володимиром Зеленським, сказавши лише, що бажає тому успіху.

Вакарчук також заявив, що не став сам балотуватися на посаду президента України, бо, за його словами, «сьогодні те місце, де робляться справжні зміни, які стосуються українських громадян, що стосується їхнього добробуту, що стосується боротьби з корупцією, вільної економіки, відбувається в парламенті».

16 травня Вакарчук заявив, що створює собі партію з назвою «Голос», щоб іти на парламентські вибори.

Вакарчук уже був депутатом Верховної Ради шостого скликання в період із листопада 2007 року до грудня 2008-го, він був обраний за списком блоку «Наша Україна – Народна самооборона» на позачергових виборах до парламенту. 16 грудня 2008 року достроково склав депутатські повноваження.

Перед президентськими виборами 2019 року соціологи включали Вакарчука як потенційного претендента до списку кандидатів на посаду, але співак відмовився від висування.