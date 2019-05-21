Геращенко припускає, що позачергові вибори в Раду відбудуться 21 або 28 липня

Позачергові вибори у Верховну Раду відбудуться 21 або 28 липня, заявила перший віце-спікер парламенту Ірина Геращенко після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським.

«На скільки ми розуміємо, президент новий планує такий указ випустити не сьогодні, а найближчими днями, для того щоби дотриматися цього терміну, щоб вибори відбулися в неділю за 60 днів. Це буде або 21, або 28 липня», – сказала Геращенко.

На зустрічі із Зеленським в Адміністрації президента були присутні голова Верховної Ради Андрій Парубій, його заступники та лідери депутатських фракцій і груп.

Під час інавгураційної промови у парламенті 20 травня Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання, а також закликав уряд подати у відставку.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Чергові вибори парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.