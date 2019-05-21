«Завищені очікування»: як Зеленський може вплинути на конфлікт з Росією

«Неможливо втратити те, що й так наше по праву. І Крим, і Донбас – це українська земля», – сказав 20 травня Володимир Зеленський в інавгураційній промові. Він вступив на посаду президента. І на окупованих територіях Донбасу вже активно звертаються до нового президента України, щоб він зупинив війну. Щоправда, президента Росії Володимира Путіна досі не хочуть згадувати.

Про інавгураційну промову та подальші кроки стосовно Донбасу Володимира Зеленського в ефірі Радіо Донбас.Реалії говорили експерт-американіст, заступник директора Інституту світової політики Микола Бєлєсков та народний депутат України VI-VII скликань, голова Центру дослідження політичних цінностей Олександр Доній.

– «Наш наступний виклик – це повернення втрачених територій. Чесно кажучи, мені здається, це формулювання не зовсім коректне. Бо неможливо втратити те, що й так наше по праву. І Крим, і Донбас – це українська земля. Де ми втратили не тільки території, ми втратили найголовніше – людей», – заявив Володимир Зеленський в інавгураційній промові. Пане Бєлєсков, як ви оцінюєте сьогоднішні заяви Володимира Зеленського з приводу завершення війни?

Микола Бєлєсков: Володимиру Зеленському треба було б зробити висновки зі заяв Петра Порошенка зразка 2014 року. Оскільки, коли Порошенко йшов на президентство, він теж обіцяв закінчити АТО за два тижні. І це створило такий рівень очікувань, яким потім йому дорікали. Він потім змушений був вибачитися.

Володимир Зеленський, схоже, не має поки що жодного уявлення, як це все вирішувати. Поки ми почули риторику. І далі ситуація може бути приблизно наступна. Або буде чергова спроба перемир’я, вона завершиться нічим, як і попередні перемир’я. Зеленський розуміє, що не від України залежить припинення конфлікту. Це вимагає поступок Російської Федерації, тому що ми не можемо приносити в жертву свої національні інтереси. І ситуація зберігається приблизно такою, як вона є.

З іншого боку, складається й негативна ситуація. Мене вразило опитування групи «Рейтинг», яке було минулого року.

– 75% – за прямі переговори Володимира Зеленського з Путіним, а 55% – за прямі переговори з ватажками так званих «Л/ДНР».

Микола Бєлєсков: І плюс, вони готові до автономії. Не половина, але значна частина. Тут буде момент істини для президента, як на мене. Тому що лідер – це не той, кого ведуть маси, лідер – це той, хто веде маси. Зеленський, в тому числі, пообіцяв в інавгураційній промові, що готовий втратити і посаду у випадку необхідності, якщо це буде необхідно, заради інтересів.

Вже, на жаль, президент настільки високо поставив планку, що це може йому «аукнутися»

Це притомно – говорити чітко, що якщо ставити питання про те, що треба вести переговори з представниками «Л/ДНР», треба давати автономію, то ми підписуємося на російський наратив. Треба чітко говорити людям, що ми не може займати таку позицію і втрачати рейтинги. Так, війна непопулярна. Далі його чекає вибір. Але вже, на жаль, президент настільки високо поставив планку, що це може йому «аукнутися».

– Чи не виходить так, що зрештою Зеленський змушений буде спиратися не на свій електорат? Натомість частину свого електорату на сході України, який голосував за нього як за людину, яка принесе мир, він може втратити перед парламентськими виборами?

Микола Бєлєсков: Це одна з альтернатив. Оголошується чергове перемир’я, воно не спрацьовує, і президент Зеленський чітко розуміє, що якщо ми збираємося охороняти національні інтереси, то доведеться жити в тих реаліях, які є. Він загнаний у дуже вузьку лінію, простору для маневру немає. За великим рахунком цим сценарієм і йшов Петро Порошенко.

Зеленський дуже швидко опиниться на цій розвилці. І далі принциповий момент, за яким він піде. Але він змушений буде враховувати думку патріотично налаштованої частини населення.

– Критики звернули увагу, що під час цієї інавгураційної промови Володимир жодного разу не вимовив слова «Росія», «агресія» та «Путін». Це правильно?

Новий президент готовий конфліктувати з парламентом, Кабінетом міністрів, а за дужками залишився конфлікт з Російською Федерацією

​Микола Бєлєсков: Можна не називати реальність, заперечувати її. Мене насторожило трохи інше. Загальний тон промови і разом з тим, що він не згадав Росію, виходить, що зараз оголошено конфлікт парламенту, умовно. Новий президент готовий конфліктувати з парламентом, Кабінетом міністрів, а за дужками залишився конфлікт з Російською Федерацією. Так, у мене це також викликає питання.

– При цьому Зеленський наголосив, що цю війну починали не Україна, що територіями торгувати не можна…

Микола Бєлєсков: І не сказав, хто почав. Все вірно, але якщо називати речі своїми іменами, то може статися підміна понять. Чим і займається Російська Федерація.

– Ви – експерт-американіст. У зв’язку з тим, що інавгурація Володимира Зеленського відбувається на тлі спочатку запланованого, потім скасованого в останній момент особистого адвоката президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані. Він активно коментує цей крок і робив закиди не тільки на адресу народного депутата Сергія Лещенка, Джуліані критикував Ігоря Коломойського.

Микола Бєлєсков: Ми занадто багато орієнтуємося на пана Джуліані.

– Можна сказати, що вустами Джуліані говорить Трамп?

Микола Бєлєсков: Ні. Я не робив би такого висновку. Врешті-решт, те, що він нашіптуватиме на вушко, сумніваюся, що буде визначальним фактором в політиці США щодо України.

Наших західних партнерів більше цікавить, якою буде ситуація з «Приватбанком», а не безпосередньо фігура Ігоря Коломойського

Хоча це маркер для Володимира Зеленського. Наших західних партнерів більше цікавить, якою буде ситуація з «Приватбанком», а не безпосередньо фігура Ігоря Коломойського. Наша співпраця з МВФ буде поставлена під питання, якщо вони побачать кроки, які їх не будуть задовольняти. І це вже буде мати вплив для України, тому що без співпраці з МВФ ми завалимо макроекономічну стабільність, якої вдалося досягнути за останні роки.

– Якщо зараз можна робити прогнози, якою може бути

співпраця Трампа із Зеленським?

Микола Бєлєсков: Зараз у США починається електоральний цикл. І я думаю, що більше з Володимиром Зеленським та Україною будуть працювати, умовно кажучи, Бюро європейських та євразійських справ Державного департаменту, відповідні відділи Міністерства оборони, Ради національної безпеки. Це набагато важливіше.

Я наголошую на тому, що персональні відносини – це важливо, але це не головний інгредієнт успішних двосторонніх відносин.

– Пане Доній, ваша оцінка заяв нового глави держави щодо Донбасу, встановлення миру?

Одних заяв новообраного президента недостатньо. Чи вони реалістичні – покажуть дії

​Олександр Доній: Цей блок питань у промові новообраного президента, який стосується окупованого Росією сходу, найменш підтверджений. При тому, що мені промова сподобалася, вона отримала суспільний резонанс. Водночас блок, який стосується сходу, може бути найменш

підтверджений на цей момент. Бо тут підтвердження потрібно не словами, а діями. Тут потрібна ще згода іншої сторони. І в цьому плані одних заяв новообраного президента недостатньо. Чи вони реалістичні – покажуть дії.

​– Пане Доній, яка ваша позиція, що Володимир Зеленський під час промови жодного разу не згадав Росію, не вимовив слово «агресія», не згадав Путіна?

Олександр Доній: Я читав з цього приводу різні позиції. Ті, хто підтримує Порошенка, каже, що це неправильно. Ті, хто не підтримує Порошенка, каже що навпаки, це зневага до Путіна, чому потрібно про нього згадувати. Це – агресор, і він не гідний такої історичної участі. Тому, мені здається, тут з об’єктивністю будуть проблеми.

Для мене важливіші не стільки слова, а скільки дії. Тим більше, що попередній президент говорив все дуже правильно, на жаль, дії були абсолютно протилежні.

– Володимир Зеленський у промові також сказав: «І Крим, і Донбас – це наша українська земля». Він також констатував, що насправді він – вибір не тільки тих 73%, які за нього голосували, а всіх 100% українців. Водночас він порушив тему людей, яких називають переселенцями: «У нас є і спільний біль – кожен з нас загинув на Донбасі. Кожного дня ми втрачаємо кожного з нас. І кожен з нас – переселенець. Ті, хто втратив власний дім».

Микола Бєлєсков: Ідея гарна. Але я згоден із попереднім спікером, що сказати – це добре. Звичайно, хотілося б щоб було краще, були недоліки щодо внутрішньо переміщених осіб. Тому що якщо просто говорити про їхні проблеми, але нічого не робити або не робити краще, ніж робила попередня влада, то ми не покращуємо так свій імідж, у тому числі серед людей, які перебувають з іншої сторони фронту.

Олександр Доній: Перша частина цієї промови засвідчує, що нам потрібно позбутися розколу між нами. Я погоджуюся з колегою, що тут потрібні дії. Я кілька років звертав увагу влади, є позитивні приклади у кількох країнах, які займалися запрошення представників власних етнічних груп і надання їм житла, соціальних гарантій, роботи. Це – Ізраїль, Німеччина, навіть Казахстан. Потрібно було політичне бажання.

– Пане Бєлєсков, в Росії є реакція на інавгурацію Володимира Зеленського, яку озвучив речник президента Путіна Дмитро Пєсков у відповідь на запитання журналістів, чи буде Путін вітати Зеленського з інавгурацією. Пєсков відповів: президент Путін вітатиме президента Зеленського з першими успіхами у справі врегулювання внутрішнього конфлікту на південному сході України, а також з першими успіхами у справі нормалізації в російсько-українських відносинах. Як ви це прокоментуєте?

Микола Бєлєсков: Я думаю вся та риторична лінія, запроваджена з часу перемоги Зеленського на виборах, фіксує, що, попри те, що Росія зберігає свою позицію, вони самі в це не вірять. Так, вона готова до тиску, але вони самі не вірять у можливість нормалізації та тримаються стримано, щоб не вскочити у ту саму гарячу воду, як було у 2016 році. Коли всі в Росії казилися після перемоги Дональда Трампа. А потім вийшла інша ситуація.

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(Радіо Свобода опублікувало цей матеріал у рамках спецпроекту для жителів окупованої частини Донбасу. Якщо ви живете в ОРДЛО і хочете поділитися своєю історією – пишіть нам на пошту

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