Клієнти адвоката Трампа написали заяву на Коломойського про підготовку вбивства після інтерв’ю «Схемам»

Громадяни США Ігор Фруман і Лев Парнас, які є клієнтами Рудольфа Джуліані – особистого адвоката американського президента Дональда Трампа – написали заяву у правоохоронні органи України на Ігоря Коломойського після його інтерв’ю програмі «Схеми: корупція в деталях» (спільний проект Радіо Свобода та телеканалу «UA:Перший»), в якому олігарх назвав їх «аферистами» і пообіцяв «вивести на світло боже».

Ігор Фруман та Лев Парнас вимагають розпочати досудове розслідування щодо можливого вчинення Коломойським «злочину проти життя». У заяві, яку надала Радіо Свобода адвокатка Аліна Самарець, що представляє їхні інтереси в Україні, зокрема йдеться:

«... У зв'язку з погрозами Ігоря Коломойського ми вимушені задля своєї безпеки виїхати з України до свого місця проживання в США, не закінчивши своїх особистих справ в Україні. Таким чином, Ігорем Коломойським вчинено злочин проти життя, а саме: готування до вбивства», – мовиться у документі від імені Парнаса та Фрумана.

Відповідні заяви, за словами Самарець, відправлені на ім’я генерального прокурора України Юрія Луценка, міністра внутрішніх справ Арсена Авакова та голови Державного бюро розслідувань Романа Труби. Надходження цих заяв у відомствах підтвердили.

У коментарі Радіо Свобода щодо інтерв’ю Коломойського Лев Парнас заявив: «Це все брехня, що ми якісь аферисти, що ми в когось гроші просимо або те, що в нас начебто кримінальні справи в Америці… Чому він нам пред'явив такі погрози, такі небезпечні заяви, я не можу пояснити, ми самі у шоці. Ми боїмося за наше життя. Тому ми і написали заяви. Все, що ми робимо – це рекомендація наших захисників. Головний адвокат – це Руді Джуліані».

Раніше у першому бліц-інтерв'ю «Схемам» після повернення в Україну Ігор Коломойський так відреагував на слова Рудольфа Джуліані про те, що для виконання передвиборчих обіцянок Зеленському треба позбутися людей «з минулого»:

«В Україні діють два аферисти, які перебувають під розслідуванням США. Один, здається, Лев Парнас, а інший – Ігор – чи то Фруман, чи то Фурман. І вони ходять тут Україною, збирають з людей гроші, розповідають, що вони близькі з паном Джуліані – і що вони вирішать із паном Луценком будь-яке питання. Пан Луценко про це навіть не знає. І, я думаю, пан Джуліані теж про це не знає. Два «Остапи Бендери», які ходять поміж двома країнами й розповідають всіляке… І в найближчому майбутньому, повірте мені, ми цих двох «субчиків» виведемо на світло боже. Щоб вони не думали...Запам’ятайте ці два імені: Лев Парнас і Ігор Фруман. Вони приїжджали до мене в Ізраїль і розповідали, як мені треба із Зеленським спілкуватися. Я сказав – я не маю відношення до Зеленського. Після цього вони зникли – і тут почалися всі ці провокації: щодо Джуліані, оточення, позбутися, ще якоїсь маячні».

Після виходу інтерв'ю Ігоря Коломойського «Схемам» особистий адвокат Дональда Трампа Рудольф Джуліані звинуватив українського бізнесмена у наклепі щодо двох громадян США і заявив, що порадив своїм клієнтам cудитись.

«Американський аналітик описує Коломойського як «супер-небезпечного». Відомий олігарх повернувся з тривалого екзилю і одразу почав погрожувати і зводити наклеп на двох американців, Лева Парнаса і Ігоря Фрумана. Вони – мої клієнти, і я порадив їм пред’явити звинувачення», – написав він у Twitter.

На уточнення у Парнаса, чи дійсно він з Фруманом їздив до Коломойського в Ізраїль і розповідав, «як треба із Зеленським спілкуватися» – як це стверджує сам олігарх – Парнас заявив: «Ми ніколи нікому в житті не кажемо, як себе з ким поводити. Це – не наша справа. А щодо деталей – де ми були і з ким зустрічались, і кого бачили – ми поки не можемо коментувати».

Парнас додав, що заява про можливий злочин з боку Коломойського також буде подана до американських правоохоронних органів.

Лев Парнас та Ігор Фруман – американські бізнесмени, причетні до благодійної організації American Friends of Anatevka. Анатівка – побудований на кошти єврейської громади населений пункт на Київщині для єврейських переселенців зі сходу України.

Парнас і Фруман раніше також розповідали, що робили пожертви до фонду виборчої кампанії президента США Дональда Трампа.