Від пишноти до скромності: як проходять інавгурації президентів у інших країнах

Дар'я Карпенко

Хтось отримує кольє Наполеона І, а хтось буденно приступає до виконання своїх обов'язків, когось супроводжує ескорт мотоциклістів, а хтось пішки іде до своєї адміністрації. Радіо Свобода зібрало інформацію про те, як проходять інавгурації президентів у інших країнах світу.

Інавгурація – це церемонія вступу на посаду голови держави. Слово походить від латинського inauguro – посвячення на посаду.

У Литві ця церемонія відбувається скромно, а в Сполучених Штатах Америки навпаки – все проходить дуже пишно із дотриманням усіх історичних традицій.

США

У Сполучених Штатах Америки інавгурація президента має аж 8 обов'язкових елементів, кожен з яких має свої правила та традиції.

Вранішнє богослужіння

4 березня 1933 року, перед церемонією складання присяги, обраний 32-й президент США Франклін Делано Рузвельт і його дружина Елеонора відвідали церковну службу в Єпископальній церкві Святого Іоана, що поруч із Білим домом. Вони робили це також на наступних інавгураціях Рузвельта у 1937 та 1941 роках.

Церковну службу організовували в Білому домі й у день 4-ї інавгурації Рузвельта у 1945 році. Це створило традицію, якої з того часу дотримуються усі президенти США.

Хода до Капітолія

Із часів першої інавгурації Джорджа Вашингтона хода на церемонію дала привід для проведення урочистостей. Фактично, інавгураційний парад, який зараз відбувається після приведення до присяги, спочатку починався як хода, коли військові роти, оркестри, кабінет президента, обрані посадові особи та друзі супроводжували обраного президента на інавгурацію.

Інавгурація Резерфорда Берчарда Хейза (19-й президент США) поклала початок традиції, згідно з якою обраний президент спочатку йшов до Білого дому на зустріч із колишнім президентом, а потім вирушав до Капітолія.

Едіт Галс Вілсон (дружина 28-го президента США) стала першою в історії США першою леді, яка супроводжувала свого чоловіка до Капітолія. А Воррен Гардінг (29-й президент США) став першим президентом, який приїхав на інавгурацію в автомобілі.

Церемонія приведення до присяги віце-президента і президента

Безпосередньо перед складанням присяги обраним президентом її повинен скласти новий віце-президент.

Конституція США чітко визначає присягу президента, а про віце-президента та інших посадових осіб там сказано лише те, що вони повинні присягнути на вірність Конституції.

Інавгураційна промова

Звичай виголошувати промову в день інавгурації почався з 1-го президента США Джорджа Вашингтона. Після складання присяги він вирушив до Сенату, де й виголосив промову перед членами Конгресу та іншими високопосадовцями.

Тривалість промов буває різною. Так, під час своєї 2-ї інавгурації Джордж Вашингтон виголосив найкоротшу інавгураційну промову – усього 135 слів.

Від’їзд колишнього президента

Після церемонії інавгурації колишній президент і віце-президент із дружинами залишають Капітолій. Їх проводжають нові лідери країни.

Інавгураційний обід

Після церемонії складання присяги нового президента проводять до скульптурної зали Капітолія на традиційний інавгураційний обід. Меню містить страви, які презентують рідні штати нового президента та віце-президента, а також ілюструють тему інавгурації.

Інавгураційний парад

Після завершення обіду президент і віце-президент вирушають до Білого дому, очоливши процесію церемоніальних військових полків та оркестрів. Потім нові керівники держави, їхні дружини та спеціальні гості спостерігають за парадом.

Інавгураційний бал

Через тиждень після інавгурації Джорджа Вашингтона спонсори влаштували бал на його честь. Однак лише в 1809 році, після інавгурації Джеймса Медісона (4-й президент США), це переросло в традицію. У той вечір перша леді Доллі Медісон організувала прийом в готелі Лонга: 400 проданих квитків по 4 долари кожен.

​Франція

У Франції у день інавгурації новообраний президент прибуває до Єлисейського палацу, де на нього очікує попередник. Перед початком церемонії вони проводять закриту зустріч, на якій екс-президент повідомляє новому ядерні коди.

Потім у бальній залі відбувається сама церемонія інавгурації, на якій лідеру держави вручають кольє Наполеона І.

Обов’язковим елементом інавгурації є запалення вічного вогню та покладання вінка до могили Невідомого солдата під Тріумфальною аркою.

Особливістю інавгурації президента у Франції є те, що новий лідер не дає жодних клятв і не складає присяги.

Чехія

У Чехії новообраний президент виголошує інавгураційну промову, проводить огляд війська та складає присягу.

Однак, текст присяги має бути бездоганним. Адже, помилка в тексті може навіть стати причиною анулювання результатів виборів та призначення нових.

Так, президенту Чехії Мілошу Земану, щоб не допустити цього, довелося ще раз пройти через процедуру підписання тексту президентської присяги через граматичні помилки.

Земан вже склав присягу на урочистій церемонії, але потім з'ясувалося, що в друкованому тексті в закінченні одного зі слів були пропущені дві літери.

Тож, переобраному президентові Чехії довелося у присутності голів палат парламенту і глави уряду повторно підписати текст.

Філіппіни

На Філіппінах церемонія інавгурації традиційно розпочинається із того, що вранці обраний президент зустрічається із колишнім у підніжжі сходів Малаканьянського палацу.

Інавгурація починається з виконання державного гімну. Згідно із Конституцією, президент складає присягу рівно о 12-й годині, а потім виголошує промову.

Після церемонії новий президент повертається до палацу Малакананг, щоб офіційно вступити у володіння резиденцією.

Голова держави піднімається парадними сходами й проходить до церемоніальної зали. У той же день президент проводить перше засідання кабінету.

Увечері відбувається інавгураційний прийом для офіційних осіб та закордонних високопосадовців. Завершуючи церемонію, президент виголошує тост за дружбу з країнами, які підтримують дипломатичні зв’язки з Філіппінами.

Бразилія

У Конституції Бразилії прописано, що обов’язковою частиною церемонії є складання присяги перед Національним конгресом.

Якщо інавгурація є завчасно запланованою, то проводиться також парад, на чолі якого обраний президент прибуває до Конгресу.

Окрім цього, ще відбувається передача президентського пояса від колишнього глави держави.

Також новообраний керівник країни урочисто проїжджає столицею у відкритому автомобілі.

У випадку ж, якщо церемонія відбувається через смерть або відставку чинного президента, то інавгурація складається лише зі спільного засідання Конгресу, під час якого новий президент складає присягу.

Білорусь

Перший, і поки що єдиний, президент Білорусі Олександр Лукашенко під час своєї 5-ї інавгурації прибув до Палацу незалежності в супроводі ескорту мотоциклістів.

Церемонія проводилася у цьому палаці вперше. У парадній залі президент склав присягу та підписав відповідний акт. На церемонії були присутні більше ніж тисячу запрошених гостей, серед яких найвищі державні посадові особи, члени обох палат парламенту, дипломати та діячі інших країн.

Після цього на Площі державного прапора Республіки Білорусь армія склала присягу народові та президенту. У кінці церемонії повз главу держави пройшла рота почесного караулу.

Казахстан

Із 20 березня 2019 року президентом Республіки Казахстан є Касим-Жомарт Токаєв. Він вступив на цю посаду після того, як перший очільник держави Нурсултан Назарбаєв, який був при владі майже 30 років, оголосив про складання повноважень.

Токаєв виконуватиме обов'язки президента до закінчення виборчого терміну в 2020 році.

Церемонія проходила в залі засідань парламенту. Опівдні занесли прапор та Конституцію, потім увійшов Нурсултан Назарбаєв і зайняв почесне місце на підвищенні біля трибуни.

Після цього Касим-Жомарт Токаєв склав присягу.

У своїй промові новий президент запропонував увічнити пам'ять Назарбаєва, перейменувавши на його честь столицю, назвавши його іменем центральні вулиці в містах та спорудивши монумент.

Росія

Володимир Путін учетверте став президентом Російської Федерації у 2018 році. На церемонію інавгурації, яка пройшла у Великому Кремлівському палаці, було запрошено 5 тисяч гостей.

Путін склав присягу на Конституції Росії.

Церемонія не вийшла за межі Кремля. Після складання присяги президентський кортеж проїхав 100 метрів територією палацу.

Парад президентського полку пройшов також усередині Кремля на Соборній площі.

Литва

Перша в історії Литовської Республіки жінка-президент Даля Ґрібаускайте під час свого першого вступу на посаду в 2009 році відмовилася від пишної церемонії інавгурації через фінансову кризу.

​Ґрібаускайте присягнула на вірність Конституції та народу в литовському сеймі. Після цього відбувся молебень в кафедральному соборі Вільнюса, військовий парад та гала-концерт.

Новообраний президент України Володимир Зеленський пройшов із Маріїнського палацу в Адміністрацію президента пішки. Можливо, це стане новою українською інавгураційною традицією?

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