Радник Зеленського: найбільш допустима дата дострокових виборів у Раду – 21 липня

Радник президента Володимира Зеленського з юридичних питань Андрій Богдан заявляє, що указ про розпуск Верховної Ради буде підписаний найближчим часом, і «найбільш допустимою» датою позачергових парламентських виборів є 21 липня.

«Щодо самого указу (про розпуск Верховної Ради – ред.) – він буде підписаний найближчим часом, і ми очікуємо його оприлюднення в найближчі дні… Ми бачимо для себе найбільш допустиму дату проведення голосування 21 липня 2019 року», – сказав Богдан біля будівлі Адміністрації президента.

21 травня в Адміністрації президента відбулася зустріч Зеленського із головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, його заступниками та лідерами депутатських фракцій і груп.

Після зустрічі віце-спікер парламенту Ірина Геращенко припустила, що позачергові вибори у Верховну Раду відбудуться 21 або 28 липня.

Під час інавгураційної промови у парламенті 20 травня Зеленський заявив, що розпускає Верховну Раду восьмого скликання, а також закликав уряд подати у відставку.

За Конституцією України, позачергові вибори до парламент проводяться в період 60 днів із дня опублікування рішення про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України.

Чергові вибори парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.