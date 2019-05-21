«Зеленський ризикує із виборами, щоб мати парламент, здатний на новий курс у відносинах із Росією» – The Washington Post

Американський часопис The Washington Post розмірковує над здатністю нового президента України Володимира Зеленського здійснити радикальні зміни в Україні. Британське видання The Independent аналізує складність завдань, які стоять перед новим президентом України, світлі намагань адміністрації США змусити офіційний Київ розслідувати справу, пов’язану з Джо Байденом. Популярне видання Ірландії The Irish Times​ пише про перші кроки Зеленського як президента України.

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Американське періодичне видання The Washington Post публікує матеріал «Президент України виходить на політичну сцену у драматичний спосіб».

Вашингтонський часопис пише, що новий президент України, який був коміком перед тим, як стати державним діячем, здійснив доволі драматичний вихід на політичну арену, негайно оголосивши про розпуск парламенту під час своєї інавгураційної промови.

Президент Володимир Зеленський пояснив своє рішення тим, що Верховна Рада нібито контролюється союзниками його суперника на президентських виборах, якого Зеленський переміг, набравши 73% голосів українських виборців. Зеленський також заявив, що український парламент наповнений бажанням до самозбагачення.

Американський часопис пише, що напевне новий президент України намагається ризикнути з передчасними виборами до Верховної Ради, отримати більшість у парламенті, яка б підтримала його курс на реформування України і новий шлях у відносинах із Росією.

The Washington Post далі наводить слова українського політолога Володимира Фесенка, який вважає, що заява президента Зеленського про розпуск Верховної Ради свідчить, що новий керівник України має політичну волю для здійснення радикальних змін у країні.

Вашингтонська газета пише, що перемога Зеленського на президентських виборах свідчить про те, що українці втомились від всюдисущої корупції і від усталеної політичної еліти України.

Видання також підкреслює, що Зеленський відмовився від традиційного інавгураційного кортежу, натомість вирішивши пройтися пішки через парк у центрі Києва, зупиняючись для того, аби навіть зробити «селфі» з тими, хто прийшов до парку.

Важливим, на думку вашінгтонського часопису, також було те, що Володимир Зеленський у своїй інавгураційній промові згадав те, що перед тим, як стати президентом, він був коміком і робив все, аби змусити українців сміятися. Упродовж наступних 5 років Зеленський пообіцяв зробити все, аби українці не плакали.

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Британський часопис The Independent друкує статтю «Трамп змушує Україну розслідувати діяльність Джо Байдена – але доказів в Україні доволі мало».

Лондонський часопис зазначає, що новий президент України Володимир Зеленський оголосив під час його інавгурації про розпуск Верховної Ради і проведення дочасних виборів. Проте, на думку видання, саме вибори у США можуть продемонструвати надзвичайно суперечливу роль України у цих американських виборах.

Газета також нагадує, що через те, що голова виборчого штабу Трампа – Пол Манафорт був засуджений до тюремного ув’язнення і були викриті його зв’язки із колишнім проросійським президентом України Віктором Януковичем, який втік до Росії 5 років тому, Україна і Росія настільки присутні у справах, пов’язаних із оточенням Трампа.

Але нині команда Трампа перейшла у контрнаступ, концентруючись на звинуваченнях проти провідного кандидата від Демократичної партії на наступних президентських виборах у США, вважаючи, що розслідування в Україні діяльності Джо Байдена допоможе переобранню Трампа президентом США.

The Independent повідомляє, що команда Трампа має цілу низку потенційних цілей. Йдеться про бажання розпочати розслідування звинувачень проти попередньої адміністрації президента Петра Порошенка, яка нібито таємно допомагала кампанії Гіларі Клінтон. Також висуваються звинувачення у тому, що так звана «чорна бухгалтерія» у справі Манафорта не є справжньої, а її було підроблено. Тим часом адміністрація Трампа почала заміну дипломатичних співробітників посольства США у Києві, яких було визначено як «недостатньо лояльних». Було відкликано посла в Україні Марі Йованович, після буквально зливи критики на її адресу з боку сина президента Трампа-Дональда Трампа молодшого.

Відтак, як підсумовує видання, новий президент України Володимир Зеленський, який щойно посів президентське крісло в Україні, напевно довідається, що зв’язок з Україною, з усіма обертами, підводними течіями та звинуваченнями, поставатиме помітним дражливим моментом у ході надзвичайно важливих американських виборів останнього часу.

Популярне видання Ірландії The Irish Times публікує статтю «Новий президент України оголошує про проведення передчасних парламентських виборів».

У підзаголовку додається, що Володимир Зеленський закликав дискредитованих українських політиків звільнити місця для нової генерації політиків.

Ірландське видання наголошує, що Зеленський визначив своїм головним пріоритетом покладення краю п’ятирічній війні між урядовим військом і проросійськими бойовиками на Донбасі.

Газета вказує, що відкритий та доволі безпосередній підхід Зеленського, який він обіцяв принести до української політики, знайшов втілення у його інавгураційній промові. Володимир Зеленський відверто заявив, що час міністрів та парламентарів, які його слухали, вже вибіг.

The Irish Times повідомляє, що у певний момент його виступу новий президент України перейшов з української на російську, наголосивши, що російськомовне населення окупованого Росією Криму і на теренах, утримуваних проросійськими бойовиками, і надалі є громадянами України. Ця зміна мови, як пише дублінське видання, викликало обурені вигуки лідера Радикальної партії Олега Ляшка, якого Володимир Зеленський одразу звинуватив у намаганні посіяти розбрат у суспільстві.

На додаток Зеленський закликав депутатів Верховної Ради скасувати їхню недоторканість, заборонити протизаконне збагачення і запровадити новий виборчий кодекс.

Ірландська газета зазначає, що партія президента Володимира Зеленського «Слуга народу» має здобути достатньо парламентських місць після проведення передчасних виборів, з тим аби домінувати у Верховній Раді. Ще одним нетиповим ходом Володимира Зеленського, як завершує ірландська газета, став його заклик до державних службовців відмовитись від практики вішати у кабінетах портрети президента України.

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