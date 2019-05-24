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У четвер, 24 травня, народні депутати звернулися до Конституційного суду про визнання указу президента України про розпуск Верховної Ради – не конституційним. Таке звернення підтримали 62, парламентарі, серед яких більшість – представники фракції «Народний фронт».

«Ми вважаємо, що він (Володимир Зеленський, – ред.) прямо й очевидно порушив Конституцію, розпустивши парламент в чітко визначений Конституцією 30-денний термін формування коаліції», – заявив депутат від «Народного фронту» Андрій Тетерук.

Парламентар запевняє, що у них є усі підстави розраховувати на рішення на їхню користь – тобто визнання указу Володимира Зеленського про розпуск парламенту не конституційним.

«Ми вважаємо на 100 відсотків, що наша позиція є правовою і такою, що має отримати позитивне рішення щодо визнання указу про розпуск Верховної Ради таким, який не відповідає Конституції».

Фракція «Народний фронт» налічує у парламенті 80 депутатів. Втім, таких, хто підписав звернення – 62. На запитання Радіо Свобода чому не 80 депутатів, а лише 62 – Андрій Тетерук відповів, що частина депутатів не встигли, адже працюють на округах. Втім чи не свідчить це про розбіжності у думках в середині фракції – депутат не відповів.

23 травня був опублікований і набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.

Згідно з українським законодавством, Верховна Рада складається із 450 народних депутатів. 225 із них обираються за партійними списками, 225 – на мажоритарних округах. До парламенту потрапляють партії, які отримують на виборах 5% голосів.

22 травня Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту пропозицію з іншим форматом виборів – пропорційною системою із закритими партійними списками та 3% прохідного бар’єру. Новий глава Адміністрації президента Андрій Богдан назвав його «компромісним».

Парламент не вніс законопроект до свого порядку денного.

Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.