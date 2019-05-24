У четвер, 24 травня, народні депутати звернулися до Конституційного суду про визнання указу президента України про розпуск Верховної Ради – не конституційним. Таке звернення підтримали 62, парламентарі, серед яких більшість – представники фракції «Народний фронт».
«Ми вважаємо, що він (Володимир Зеленський, – ред.) прямо й очевидно порушив Конституцію, розпустивши парламент в чітко визначений Конституцією 30-денний термін формування коаліції», – заявив депутат від «Народного фронту» Андрій Тетерук.
Парламентар запевняє, що у них є усі підстави розраховувати на рішення на їхню користь – тобто визнання указу Володимира Зеленського про розпуск парламенту не конституційним.
«Ми вважаємо на 100 відсотків, що наша позиція є правовою і такою, що має отримати позитивне рішення щодо визнання указу про розпуск Верховної Ради таким, який не відповідає Конституції».
Фракція «Народний фронт» налічує у парламенті 80 депутатів. Втім, таких, хто підписав звернення – 62. На запитання Радіо Свобода чому не 80 депутатів, а лише 62 – Андрій Тетерук відповів, що частина депутатів не встигли, адже працюють на округах. Втім чи не свідчить це про розбіжності у думках в середині фракції – депутат не відповів.
23 травня був опублікований і набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.
Згідно з українським законодавством, Верховна Рада складається із 450 народних депутатів. 225 із них обираються за партійними списками, 225 – на мажоритарних округах. До парламенту потрапляють партії, які отримують на виборах 5% голосів.
22 травня Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту пропозицію з іншим форматом виборів – пропорційною системою із закритими партійними списками та 3% прохідного бар’єру. Новий глава Адміністрації президента Андрій Богдан назвав його «компромісним».
Парламент не вніс законопроект до свого порядку денного.
Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.
«Ми вважаємо, що він (Володимир Зеленський, – ред.) прямо й очевидно порушив Конституцію, розпустивши парламент в чітко визначений Конституцією 30-денний термін формування коаліції», – заявив депутат від «Народного фронту» Андрій Тетерук.
Парламентар запевняє, що у них є усі підстави розраховувати на рішення на їхню користь – тобто визнання указу Володимира Зеленського про розпуск парламенту не конституційним.
«Ми вважаємо на 100 відсотків, що наша позиція є правовою і такою, що має отримати позитивне рішення щодо визнання указу про розпуск Верховної Ради таким, який не відповідає Конституції».
Фракція «Народний фронт» налічує у парламенті 80 депутатів. Втім, таких, хто підписав звернення – 62. На запитання Радіо Свобода чому не 80 депутатів, а лише 62 – Андрій Тетерук відповів, що частина депутатів не встигли, адже працюють на округах. Втім чи не свідчить це про розбіжності у думках в середині фракції – депутат не відповів.
23 травня був опублікований і набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.
Згідно з українським законодавством, Верховна Рада складається із 450 народних депутатів. 225 із них обираються за партійними списками, 225 – на мажоритарних округах. До парламенту потрапляють партії, які отримують на виборах 5% голосів.
22 травня Володимир Зеленський вніс на розгляд парламенту пропозицію з іншим форматом виборів – пропорційною системою із закритими партійними списками та 3% прохідного бар’єру. Новий глава Адміністрації президента Андрій Богдан назвав його «компромісним».
Парламент не вніс законопроект до свого порядку денного.
Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.
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