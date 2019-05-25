Верховний суд зареєстрував третій позов проти дострокових виборів у Раду

Верховний суд повідомив про реєстрацію вже третьої позовної заяви щодо визнання протизаконним указу президента Володимира Зеленського від 21.05.2019 року № 303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» в частині призначення позачерговий виборів до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року.

«Заява подана фізичною особою безпосередньо до канцелярії Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду сьогодні, 24 травня 2019 року. Цю справу зареєстровано за номером 9901/280/19. Протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви суддя постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії»,– мовиться у повідомленні.

23 травня стало відомо, що Верховний суд зареєстрував два позови, в яких оскаржується указ про розпуск Верховної Ради. Обидві заяви подані фізичними особами (якими саме, не вказувалось, але раніше про подачу такої заяви повідомив координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк).

23 травня набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання і призначив вибори на 21 липня.

Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.

Чергові вибори парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.

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