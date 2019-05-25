Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
25 Травень 2019, Київ 11:27
Новини | Політика

Верховний суд зареєстрував третій позов проти дострокових виборів у Раду

Указ президента Володимира Зелнського про призначення позачергових виборів набув чинності 23 травня

Дивитись коментарі

Верховний суд повідомив про реєстрацію вже третьої позовної заяви щодо визнання протизаконним указу президента Володимира Зеленського від 21.05.2019 року № 303/2019 «Про дострокове припинення повноважень Верховної Ради України та призначення позачергових виборів» в частині призначення позачерговий виборів до Верховної Ради України на 21 липня 2019 року.

«Заява подана фізичною особою безпосередньо до канцелярії Касаційного адміністративного суду у складі Верховного суду сьогодні, 24 травня 2019 року. Цю справу зареєстровано за номером 9901/280/19. Протягом п’яти днів з дня подання позовної заяви суддя постановляє ухвалу про наступні процесуальні дії»,– мовиться у повідомленні.

23 травня стало відомо, що Верховний суд зареєстрував два позови, в яких оскаржується указ про розпуск Верховної Ради. Обидві заяви подані фізичними особами (якими саме, не вказувалось, але раніше про подачу такої заяви повідомив координатор громадянського руху «Спільна справа» Олександр Данилюк).

/**/ /**/ /**/ Будівля Верховної Ради України
ДИВІТЬСЯ ТАКОЖ:

Вони наближаються: все, що потрібно знати про позачергові вибори до Верховної Ради

23 травня набув чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання і призначив вибори на 21 липня.

Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року.

Чергові вибори парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.

НА ЦЮ Ж ТЕМУ:

Розпуск Верховної Ради: депутати хочуть заблокувати рішення Зеленського через Конституційний суд – відео
Embed
Розпуск Верховної Ради: депутати хочуть заблокувати рішення Зеленського через Конституційний суд – відео

No media source currently available

0:00 0:01:55 0:00
ЗАВАНТАЖИТИ

«Народний фронт» зібрав підписи до Конституційного суду, щоб скасувати указ Зеленського про вибори

Парубій порівняв Зеленського з Януковичем

Вибори, яких «не буде». Про що не домовилися Зеленський і депутати

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

ВИБРАНЕ ВІДЕО

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG