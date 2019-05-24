ЦВК звернулась до влади через необхідні для проведення виборів тендери

Центральна виборча комісія України звернулась до президента, парламенту, уряду та Мінекономрозвитку щодо необхідності внесення змін до закону про держзакупівлі до виборів 21 липня.

«Зважаючи на брак часу для проведення процедур закупівель під час виборчого процесу позачергових виборів народних депутатів України 21 липня 2019 року та можливі ризики відміни зазначених процедур закупівель, комісія позбавлена можливості забезпечити підготовку та проведення цих виборів відповідно до чинного законодавства України у сфері публічних закупівель», – йдеться в повідомленні на сторінці ЦВК у Facebook.

Водночас у ЦВК просять Мінекономрозвитку надати пропозиції щодо врегулювання питань публічних закупівель.

23 травня у ЦВК заявили, що нинішнє законодавство про державні закупівлі не враховує швидкоплинності виборчого процесу позачергових виборів, до яких залишилося 58 днів.

Представник президента у Верховній Раді Руслан Стефанчук в ефірі телеканалу «Інтер» 24 травня не виключив, що наступного тижня відбудеться розгляд Радою президентського законопроекту про держзакупівлі під час виборчого процесу.

23 травня набрав чинності указ президента України Володимира Зеленського, який достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня. Аргументуючи своє рішення, Зеленський заявляв, що коаліції у Верховній Раді не існувало з 2016 року. Цей указ Зеленського вже оскаржили у Верховному суді.

Чергові вибори до парламенту мали відбутися 27 жовтня 2019 року.