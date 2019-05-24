«Європейська солідарність» – партія Порошенка змінила назву

Партія «Блок Петра Порошенка «Солідарність» змінила назву на «Європейська солідарність». Таке рішення ухвалили на форумі у Києві 24 травня, повідомляє сайт політсили.

«Підтримавши пропозицію громадських активістів, озвучену під час Форуму ГО «Солідарна справа громад», який відбувся за участі Петра Порошенка, делегати з’їзду партії ухвалили нове найменування – партія «Європейська солідарність», – йдеться в повідомлення.

Під час виступу на форумі Петро Порошенко також повідомив, що 31 травня відбудеться з’їзд оновленої партії, в якій будуть широко представлені лідери громадських організацій, волонтери, добровольці, молоді професіонали.

В Україні 24 травня розпочалася виборча кампанія до Верховної Ради. Раніше президент України Володимир Зеленський достроково припинив повноваження парламенту восьмого скликання та призначив вибори на 21 липня.