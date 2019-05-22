Порошенко радить команді Зеленського «розвіяти чутки» про капітуляцію перед Росією

Колишній президент України Петро Порошенко заявляє, що ідея команди нового голови держави Володимира Зеленського про винесення на всеукраїнський референдум питання щодо мирних домовленостей із Росією виглядає як капітуляція. Він порадив Зеленському і його команді «розвіяти ці чутки».

«Був неприємно здивований дивною позицією, що питання так званих «мирних угод з Росією» має вирішуватися на референдумі. У країні є побоювання, що це – капітуляція, а ніяка не «мирна угода». Дуже радив би команді нового Президента розвіяти ці чутки, які були або невдалим експромтом, або свідомим кроком, що напряму загрожує цілісності й суверенітету нашої держави. Впевнений, що треба зберігати напрацьовані за 5 років позиції: Україна – понад усе, Росія – агресор», – заявив Порошенко 22 травня в Києві.

Напередодні голова Адміністрації президента Андрій Богдан заявив, що команда Володимира Зеленського розглядає винесення на всенародний референдум питання про укладення мирних домовленостей із Росією.

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він назвав серед своїх пріоритетів припинення вогню на Донбасі та повернення втрачених територій.

У березні 2014 року Росія анексувала український півострів Крим. Через кілька тижнів на Донбасі почався збройний конфлікт між Україною та підтримуваними Росією бойовиками, унаслідок якого, за даними ООН на кінець 2018 року, загинули близько 13 тисяч людей.