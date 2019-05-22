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Так что ж делать с агрессией России на Донбассе? В команде президента Украины Владимира Зеленского высказали вариант вынесения на всенародный референдум вопроса о мирных соглашениях с Россией. Об этом заявил глава Администрации президента Андрей Богдан. В социальных сетях не утихает обсуждение такого предложения. Украинцы разделились на тех, кто за народовластие, кто сравнивает вероятность такого референдума с событиями 2014 года, и те, кто уверены, что проведения референдума никак не повлияет на ситуацию в Украине.

«Окончательное решение, если оно будет неоднозначно воспринято обществом, может быть вынесено на референдум», – такую позицию команды президента Украины озвучил Андрей Богдан. По его словам, именно общество должно принять решение и определиться, подходят ли такие договоренности о мирном соглашении с Россией.

По словам соокординатора движения «Простір свободи» Тараса Шамайды, попытки проведения референдумов в Украине в пользу России напоминают Беларусь в начале 90-х, когда президент Лукашенко, «который был троянским конем Кремля», проводил «незаконные референдумы» и таким образом – увеличивал свою диктатуру и зависимость от России.

Они хотят повернуть нас в объятия России, только у них нет законодательных оснований. Потому что в Украине нет закона про всеукраинский референдум

«То, что они хотят повернуть нас в объятия России – это логично, только у них для этого нет законодательных оснований. Потому что в Украине нет закона про всеукраинский референдум, и тем более немыслимо, чтобы предметом референдума была какая-то дружба или «договорняки» со страной-агрессором. Россия ведет против нас необъявленную войну, она оккупировала наши территории. Поэтому любые референдумы так называемые – это ни что иное, как капитуляция, как попытка через такой фарс, прикрывшись волей народа просто сдаться Москве», – отметил Тарас Шамайда.

Референдум можно провести и даже его выиграть, пообещав людям мир, который они так хотят. Вот только даже в этом случае, есть последствия, которые могут быть разрушительными для Украины. Написал в Фейсбуке руководитель Фонда «Майдан иностранных дел» Богдан Яременко.

​«Первая проблема – раскрученные ожидания будет трудно удовлетворить. Мир же призывами не восстановишь. А Россия пока не собирается прекращать войну. И принудить ее к миру мы тоже не сможем. Что будет, если референдум пройдет успешно, а мир не наступит? И вторая – эта инициатива может очень серьезно демотивировать тех, кто сегодня сделал оборону Украины целью своей жизни. Мир так мир. Зачем воевать?» – написал Яременко.

А вот по мнению журналистки Татьяны Заровной, паниковать в этой ситуации не надо, а нужно включить здравый смысл. Об этом она написала на свой странице в Фейсбуке.

«Даже по последнему замеру общественных мнений, проведенному по заказу Порошенко, преобладало негативное отношение к агрессору. Отношение к РФ очень негативное высказали 28% опрошенных и скорее негативное 31,4%, 40% симпатизируют стране-агрессору… К сожалению, возможность освобождения наших территорий чисто военным путем давно утрачена. Пришло время искать выход из тупика, в который нас завела пропаганда, и сокращать дистанцию между объективной реальностью, в которой мы находимся, и лживыми месседжами официальных лиц», – написала Заровная.

В Кремле возможный референдум об отношениях с Россией уже назвали «внутренним делом Украины». Как сказал пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, они ждут конкретных шагов от Киева по урегулированию «внутриукраинской проблемы», а также нормализации двусторонних отношений с Россией. Песков традиционно заявил, что между двумя странами нет вооруженных конфликтов, а есть лишь «гражданская война» в Украине.

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