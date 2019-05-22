Пристайка призначили заступником глави АП

Президент України Володимир Зеленський призначив заступником глави адміністрації президента дипломата Вадима Пристайка. Відповідний указ опубліковано на сайті президента.

Пристайко був послом України в Канаді у 2012-2014-му роках. Також він займав посаду заступника міністра закордонних справ у 2017 році і очолював Місію України при НАТО з 2017 року.

1 травня президент України призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. Першим заступником глави АП став Сергій Трофимов. Також заступниками були призначені Кирило Тимошенко, сценарист студії «Квартал 95» Юрій Костюк та колишній заступник міністра юстиції Руслан Рябошапко.