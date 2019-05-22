Радник Зеленського: призначення Богдана не підпадає під закон про очищення влади

У команді президента Володимира Зеленського наполягають, що призначення Андрія Богдана головою Адміністрації президента України не підпадає під закон «про очищення влади».

«Голова адміністрації, заступники голови адміністрації не мають посади в апараті. Вони не є державними посадовцями. І вони не виконують жодних владних повноважень. Закон про люстрацію абсолютно чіткий. Позиція голови адміністрації не підпадає під це положення», – заявив радник Володимира Зеленського Дмитро Разумков.

При цьому в законі України «Про очищення влади» йдеться про те, що голова Адміністрації президента підпадає під дію цього закону. Про це йдеться у статті 2 цього закону, пункті 5.

За словами Разумкова, призначили Богдана на посаду тому, що це найсильніший юрист команди.

«Репутаційно можна зашкодити будь-якій людині. Найчеснішій, найсправедливішій. Але проблема в тому, що Богдан є одним із найсильніших, можливо, найсильніший юрист у цій команді і дуже сильна особистість, лідер, який може сприяти проведенню тих реформ, про які говорив Володимир Зеленський. І проблема в тому, що такі атаки проти Богдана, що це найсильніша людина в команді – вживаються усі заходи, щоби його вибити з цієї обойми. У нас є підтвердження того, що втручаються в тому числі й наші іноземні колеги і що цей сигнал іде від команди колишнього президента», – заявив Разумков.

21 травня президент України Володимир Зеленський призначив головою своєї адміністрації свого радника з юридичних питань, особистого адвоката олігарха Ігоря Коломойського Андрія Богдана.

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Відповідно до закону України «Про очищення влади», Андрій Богдан не може протягом 10 років працювати на держслужбі з часу вступу закону в силу (тобто до жовтня 2024 року). Він потрапляє під обмеження, бо двічі обіймав посаду урядового уповноваженого з питань антикорупційної політики за часів президентства Віктора Януковича.

Вперше його призначив на цю посаду Микола Азаров 17 березня 2010 року, звільнив 14 лютого 2011 року своїм указом президент Віктор Янукович. Вдруге Азаров призначив Андрія Богдана урядовим уповноваженим 11 липня 2013 року, а звільнив уже Арсеній Яценюк після Революції Гідності 5 березня 2014 року за власним бажанням.

Андрія Богдана вважають неформальним керівником штабу Зеленського, крім того, «куратором» від бізнесмена Ігоря Коломойского, адвокатом якого він виступав до моменту призначення на посаду.

Згідно закону «про очищення влади» чиновники, який працювали при уряді Азарова та Януковича не можуть займати державних посад до 2024 року.