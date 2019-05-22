Екс-партнер Зеленського по «Кварталу 95» призначений першим заступником голови СБУ

Колишній партнер президента України Володимира Зеленського по «Кварталу 95» та голова партії «Слуга народу» Іван Баканов призначений першим заступником голови Служби безпеки України – начальником головного управління по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Центрального управління СБУ.

Відповідний указ Зеленського розміщений на сайті Адміністрації президента України.

Під час виборів президента Іван Баканов очолював передвиборчий штаб Зеленського.

21 травня президент України призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. Першим заступником глави АП став екс-продюсер «Студії Кварталу 95» Сергій Трофімов. Також заступниками були призначені Кирило Тимошенко, сценарист студії «Квартал 95» Юрій Костюк, колишній заступник міністра юстиції Руслан Рябошапка та заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Уже через кілька годин указ про призначення Зеркаль зник із сайту АП. Сама чиновниця заявила, що «питання не в посаді» і пообіцяла ввечері 22 травня дати пояснення. Згодом Зеленський скасував свій указ.