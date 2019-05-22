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22 Травень 2019, Київ 11:57
Новини | Політика

«Питання не в посаді» – Зеркаль про роботу в адміністрації Зеленського

Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль захищає позицію України в міжнародному суді, архівне фото

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Заступник міністра закордонних справ України Олена Зеркаль прокоментувала ситуацію навколо появи і зникнення з сайту президента України указу про її призначення заступником голови АП.

«Особисто я не люблю у такий спосіб тримати людей в напрузі. Тому ввечері дам чітке пояснення. Наразі можу сказати – питання не в посаді», – написала Зеркаль у Facebook.

Із сайту Адміністрації президента України зник указ про призначення Олени Зеркаль заступником голови АП. Станом на 7:30 22 травня указ № 309/2019 відсутній.

Адміністрація президента наразі не коментувала ситуацію.

/**/ /**/ /**/ Указ про призначення Олени Зеркаль заступником голови АП був оприлюднений 21 травня
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Із сайту Адміністрації президента зник указ про призначення Зеркаль заступником голови АП

21 травня президент України призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. Першим заступником глави АП став Сергій Трофимов. Також заступниками були призначені Кирило Тимошенко, сценарист студії «Квартал 95» Юрій Костюк, колишній заступник міністра юстиції Руслан Рябошапко та заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

/**/ /**/ /**/ Президент України Володимир Зеленський і генерал-лейтенант Руслан Хомчак, якого призначено начальником Генштабу – головнокомандувач Збройних сил України
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