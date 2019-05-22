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22 Травень 2019, Київ 11:56
Новини | Політика

Зеленський призначив свого представника в уряді

Андрій Герус

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Президент України Володимир Зеленський призначив Андрія Геруса представником президента у Кабінеті міністрів. Відповідний указ з’явився 22 травня на сайті глави держави.

Герус під час виборчої кампанії був членом команди Зеленського, він є головою Асоціації споживачів енергетики та комунальних послуг, колишнім членом Національної комісії, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг (НКРЕКУ).

Андрій Герус ародився в 1982 році в Нововолинську Волинської області у шахтарській сім’ї. Освіта – Львівський національний університет імені Івана Франка, економічний факультет, спеціальність – економічна кібернетика.

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