Зеленський скасував свій указ про призначення Зеркаль заступником голови АП

Президент України Володимир Зеленський скасував свій указ про призначення Олени Зеркаль заступником голови Адміністрації президента.

«Скасувати як такий, що нереалізований, указ президента України від 21 травня 2019 року № 309 «Про призначення О.Зеркаль заступником глави Адміністрації президента України», – йдеться в тексті документа.

21 травня президент України призначив головою своєї адміністрації Андрія Богдана. Першим заступником глави АП став Сергій Трофимов. Також заступниками були призначені Кирило Тимошенко, сценарист студії «Квартал 95» Юрій Костюк, колишній заступник міністра юстиції Руслан Рябошапко та заступник міністра закордонних справ Олена Зеркаль.

Уже через кілька годин указ про призначення Зеркаль зник із сайту АП. Сама чиновниця заявила, що «питання не в посаді» і пообіцяла ввечері 22 травня дати пояснення.