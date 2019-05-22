Полторак порадив Зеленському призначити «гідного» наступного міністра оборони

Міністр оборони України Степан Полторак заявив, що на зустрічі із президентом України Володимиром Зеленським порадив йому призначити «гідного» міністра оборони. Про це Полторак, який очолюватиме відомство до рішення парламенту про його відставку, заявив в інтерв’ю «Настоящее время» (проект Радіо Свобода за участі «Голосу Америки»).

«Я говорив Володимиру Олександровичу – призначте гідного міністра оборони. Ми втратили майже 3 тисячі військовослужбовців у Збройних силах. Сьогодні в ЗСУ служать майже 250 тисяч осіб – мужніх, героїчних і патріотичних, і вони точно мають право на гідного міністра оборони», – сказав Полторак.

Полторак застеріг нове керівництво держави від «експериментів» над армією.

«Моя мрія – щоб Україна ніколи більше не повернулася в 2014 рік. Експерименти над армією закінчуються дуже погано. І для нас вони закінчилися тим, що ми втратили Крим, Донецьк і Луганськ», – сказав міністр.

Він запевнив про готовність допомогти наступнику, який буде після нього очолювати Міноборони.

«Я дуже багато втратив особистих сил, здоров’я. Я чотири роки не був у відпустці, п’ять практично, без вихідних. Тому мені не соромно. Я зміг те, що я зміг зробити. І я хотів би побажати тому, хто буде працювати після мене, хай зробить більше, і я готовий допомагати», – додав Грицак.

Після того, як 20 травня Володимир Зеленський склав присягу президента України, Степан Полторак подав у відставку з посади міністра оборони. Пізніше він зустрівся із Зеленським, і вони домовилися, що Полторак очолюватиме Міністерство оборони України до рішення Верховної Ради про його відставку.

Степан Полторак очолює Міністерство оборони з 14 жовтня 2014 року.