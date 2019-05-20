Гройсман вимагає від Зеленського негайно подати кандидатуру нового прем’єра

Новообраний президент України Володимир Зеленський має негайно подати кандидатуру нового прем’єр-міністра, заявляє голова уряду Володимир Гройсман.

«Зараз новообраний президент має негайно, я цього вимагаю, негайно внести кандидатуру нового прем’єр-міністра, нового уряду і працювати», – сказав Гройсман, який 20 травня заявив про намір піти у відставку, в ефірі програми «Свобода слова» на телеканалі ICTV.

Він наголосив, що з дня відставки уряду президент бере на себе всю відповідальність за стан справ у державі.

При цьому Гройсман додав, що готовий допомогти, «якщо будуть питання, які стосуватимуться стабільності чи розвитку держави».

Президент Володимир Зеленський під час інавгураційної промови 20 травня закликав членів уряду піти у відставку. Після цього Володимир Гройсман заявив про намір скласти повноваження після того, як цієї середи, 22 травня, проведе засідання уряду.

Про відставку також заявили міністр оборони України Степан Полторак, міністр закордонних справ Павло Клімкін, голова СБУ Василь Грицак.