Клімкін заявив, що запропонує Зеленському свою відставку

Міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив, що запропонує новообраному президенту Володимиру Зеленському свою відставку.

«Мене ніхто не звільнятиме, оскільки в нас повинна бути політична культура. У політичній культурі – і я вважаю, це буде правильним – дозволити новому президенту обрати тих, з ким він повинен працювати в таких сферах, як зовнішня політика, як оборона. Звичайно, я повинен запропонувати новому президенту свою відставку, і я це, безумовно, зроблю», – сказав міністр.

Клімкін очолює Міністерство закордонних справ України з 19 червня 2014 року. Очільника МЗС призначають за поданням президента.