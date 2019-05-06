Голова МЗС Канади планує зустрітися з Порошенком та Зеленським цього тижня – Клімкін

Міністр закордонних справ Канади, етнічна українка Христя Фріланд планує зустрітися з чинном президентом України Петром Порошенком та новообраним президентом Володимиром Зеленським, повідомив голова МЗС України Павло Клімкін.

«Христя Фріланд планує відвідати з візитом Київ цього тижня. Залишаються деякі логістичні нюанси стосовно дати», – сказав Клімкін.

Крім Зеленського та Порошенка, Фріланд планує зустрітися з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, а також із активістами.

Канада посилила співпрацю з Україною після анексії Росією Криму та початку збройного конфлікту на Донбасі навесні 2014 року.