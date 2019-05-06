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06 Травень 2019, Київ 12:16
Новини | Політика

Голова МЗС Канади планує зустрітися з Порошенком та Зеленським цього тижня – Клімкін

Христя Фріланд збирається приїхати до Києва

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Міністр закордонних справ Канади, етнічна українка Христя Фріланд планує зустрітися з чинном президентом України Петром Порошенком та новообраним президентом Володимиром Зеленським, повідомив голова МЗС України Павло Клімкін.

«Христя Фріланд планує відвідати з візитом Київ цього тижня. Залишаються деякі логістичні нюанси стосовно дати», – сказав Клімкін.

Крім Зеленського та Порошенка, Фріланд планує зустрітися з головою Верховної Ради Андрієм Парубієм, а також із активістами.

Роман Ващук, посол Канади в Україні
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