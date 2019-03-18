Канада оголосить про продовження місії військових інструкторів в Україні – Reuters

Канада має 18 березня оголосити, що продовжує свою військову навчальну місію в Україні, що складається з 200 людей. Про це повідомляє Reuters, посилаючись на джерело, безпосередньо знайоме з цим питанням.

Канадські міністр закордонних справ Христя Фріланд та міністр оборони Харджит Саджан планують провести прес-конференцію о 18:00 18 березня. «Темою є продовження української місії», – цитує Reuters своє джерело, яке водночас уточнює, що додаткових інструкторів Канада не надсилатиме.

Канада вперше надіслала своїх військових в Україну в 2015 році, початковий план передбачав їхнє виведення наприкінці березня 2018 року. Але політичні та військові джерела стверджують, що з огляду на продовження напруженості між Україною та Росією, місію необхідно продовжити.