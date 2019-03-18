Канада продовжила мандат тренувальної військової місії в Україні до 2022 року

Канада продовжила мандат тренувальної військової місії в Україні до березня 2022 року, повідомили міністр оборони Харджит Сінгх Сейджан та міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд.

В уряді Канади пояснили продовження перебування в Україні тренувальної місії UNIFIER для українських військових поточною безпековою ситуацією в регіоні.

Канада вперше надіслала своїх військових в Україну у 2015 році, початковий план передбачав їхнє виведення наприкінці березня 2018 року. У місії беруть участь близько 200 канадських військових.

В уряді Канади стверджують, що в межах місії UNIFIER підготовку пройшли понад 10 800 українських військових.