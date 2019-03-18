Уряд Канади передав українським військовим технічну допомогу – понад півсотні автомобілів

56 автомобілів «Форд» різних модифікацій 2018 року випуску передали представники військово-тренувальної місії Збройних сил Канади «Операція UNIFIRE» навчальному центру Військової служби правопорядку Збройних сил України (ВСП ЗС України), повідомило 18 березня інформаційне агенство Міністерства оборони України у Львові. Цей проект профінансував уряд Канади і загальна сума витрат втсановить близько 1,2 мільйонів канадських доларів.

«Нові автомобілі необхідні для курсантів навчального центру, слідчих ВСП, організації патрулювання у гарнізонах, супроводу колон, регулювання дорожнього руху під час пересування військової техніки та інших завдань, покладених на органи військової служби правопорядку. Цими автомобілями можна перевозити особовий склад підрозділів, здійснювати патрулювання, це позашляховики підвищеної прохідності», – каже представник Збройних сил Канади капітан Берні Карона.

14 автомобілів залишиться у навчальному центрі у Львові, а решту розподілять між підрозділами територіальних управлінь ВСП ЗСУ, зокрема, в Донецькій і Луганських областях.

«Це результат ефективної співпраці військових відомств України та Канади. Військово-технічна допомога з Канади значно підсилить наші можливості. Маємо чотири марки автомобілів: 10 мікроавтобусів Ford Transit для перевезення особового складу, повнопривідні Ford Ranger для потреб підрозділів спецпризначення, які виконують завдання щодо протидії диверсіям і терористичним актам. Тут питання швидкості і мобільності груп в приорітеті. Ford Focus – патрульний автомобіль. Ford Kuga – автомобіль для супроводу колон військової техніки», – говорить начальник Військової служби правопорядку Збройних сил України підполковник Олег Керницький.

За його словами, в українських підрозділах ще є старі радянські УАЗики, які зношені і постійно потребують ремонту.

Як повідомляло Радіо Свобода, Канада планує 18 березня оголосити, що продовжує свою військову навчальну місію в Україні, що складається з 200 людей.

Канада вперше надіслала своїх військових в Україну в 2015 році, початковий план передбачав їхнє виведення наприкінці березня 2018 року.