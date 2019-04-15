Доступність посилання

logo-print logo-print
Усі сайти RFE/RL
пошук за словом...
Назад Вперед
ТОП новини
15 Квітень 2019, Київ 13:45
Політика

«Українці талановито вміють і ускладнювати собі життя, і перемагати ускладнення» – посол Канади в Україні

Роман Ващук, посол Канади в Україні

Дивитись коментарі

Робота канадської місії спостерігачів на виборах в Україні не обмежується президентською кампанією (21 квітня відбудеться другий тур). Місія працюватиме і під час виборів до Верховної Ради – восени. Як зауважив в інтерв’ю Радіо Свобода надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук, спостерігачі працюють як на довготривалій основі – по дві людини у кожній області, так і на короткостроковій – протягом кількох днів, відстежуючи процеси голосування й підрахунку голосів. Утім, Роман Ващук розповів не тільки про вибори, а й про перспективи подальшого двостороннього військово-технічного співробітництва між Україною та Канадою.

– Пане посол, голосування 31 березня в міжнародній неурядовій організації CANADEM оцінили як чесне і вільне. Про це заявив голова спостережної місії Ллойд Аксуорті. Якщо не секрет, якими особистими враженнями канадські спостерігачі ділилися із вами?

Дивуються спостерігачі тим, наскільки українці вміють ускладнювати собі життя

– Висновки, дійсно, є такі, що у рамках чинного законодавства перший тур виборів пройшов прозоро і чесно – в межах того, що можна було спостерігати. А дивуються спостерігачі тим, наскільки українці вміють ускладнювати собі життя. Скажімо, завдання, з якими виборчі комісії могли легко впоратись за півгодини, розтягувались на цілу ніч, а то й довше.

– «Ускладнювати життя» – це про день голосування чи про період між двома турами виборів також?

– Українці – то є надзвичайно талановитий народ. Він вміє і ускладнювати, і перемагати ті ускладнення. Проте у вас би було більше енергії на конструктивність, якби ви трохи менше ускладнювали собі життя.

Від організації CANADEM на виборах президента України ЦВК зареєструвала 115 офіційних спостерігачів
Від організації CANADEM на виборах президента України ЦВК зареєструвала 115 офіційних спостерігачів

– Канада підтримує прагнення України приєднатися до НАТО. В свою чергу в Україні мають на меті досягти сумісності армії з силами альянсу до 2020 року. Ваш прогноз, коли може відбутися вступ України до НАТО?

Канада є прихильницею політики «відкритих дверей», якщо йдеться про НАТО і якщо йдеться про Україну. І ми бачимо великі зміни, які відбулись у військовій сфері в Україні за останні 4,5 роки

– Ми не провидці, а дипломати, тому віщувати, «коли», не зможу взагалі. Ціль щодо повної взаємосумісності до кінця 2020 року є досить амбітною. Це не так, що ти видряпався на вершину гори, поставив прапор, сфотографувався з ним і усе… Ми самі у НАТО постійно працюємо над взаємосумісністю, процес є довготривалим. Але так, Канада є прихильницею політики «відкритих дверей», якщо йдеться про НАТО і якщо йдеться про Україну. І ми бачимо великі зміни, які відбулись у військовій сфері в Україні за останні 4,5 роки.

На превеликий жаль, навколо України є чимало факторів, котрі викликають занепокоєння. Додалися до турбот і військово-морські.

Як ви знаєте, на початку квітня – до 70-річчя НАТО – відбулася зустріч міністрів закордонних справ у Вашингтоні. Вони прийняли певну стратегію щодо присутності в Чорному морі.

Можете вважати нещодавнє перебування в Одеському порту військових кораблів НАТО – канадського та іспанського фрегатів – частиною такої підвищеної присутності. І думаю, візит відбувся не востаннє.

Канадський фрегат «Торонто» в порту Одеси, 3 квітня 2019 року
Канадський фрегат «Торонто» в порту Одеси, 3 квітня 2019 року

– Тоді сподіваємось, що влітку відбудуться щорічні міжнародні навчання «Сі Бриз» (можливо, за участю канадських військових) і що внутрішньоукраїнські справи, зокрема політичні, на ці плани не впливатимуть.

– Питайтеся про це в українців – я не можу прогнозувати внутрішні події в Україні. Але якщо йдеться про нашу програму партнерства, тут все стабільно. Плани розписані до 2022 року (Канада продовжила до 2022 року мандат тренувальної місії UNIFIER, яку було розпочато у 2015 році і яка мала завершитись у 2018-му – ред.). Місія UNIFIER працює у різних регіонах України. Канадські військові інструктори не те, щоб навчають, вони оцінюють реальну ситуацію в ЗСУ і пристосовують свої знання до потреб українських військових.

Канадський (праворуч) і британський інструктори на церемонії випуску в Військовій академії (м. Одеса). Червень 2018 року
Канадський (праворуч) і британський інструктори на церемонії випуску в Військовій академії (м. Одеса). Червень 2018 року

– Чи підтримають кораблі НАТО новий прохід українських кораблів до Керченської протоки?

Україна для нас є великою й важливою частиною пазлу світової безпеки

– Наразі сказати цього не можу. Утім, ми в принципі підтримуємо ідею, що українські кораблі можуть заходити в порти в українських територіальних водах, коли і як вони того бажають. З іншого боку, ми, звісно, не є прихильниками ненавмисного створювання конфліктів, міжнародних інцидентів. Думаю, що на підставі досвіду минулого року будуть довгі серйозні розмови між Україною та країнами НАТО щодо того, як найбільш відповідально права України використовувати й відстоювати.

Міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд ніколи не забуває включати українське питання у наради зі своїми колегами. Україна для нас є великою й важливою частиною пазлу світової безпеки, який нині потрібно складати чи, швидше, перескладати.

– Як ви оцінюєте нинішню ситуацію в Азово-Чорноморському регіоні? Вона стає більш небезпечною чи стабілізувалась?

– Сказав би, що наразі стабілізувалась – принаймні виходячи з тих відповідей і розмов, що ми мали з командирами наших кораблів. Звісно, кораблі російського Чорноморського флоту так би мовити «пасли» флотилію НАТО (йдеться про патрулювання й навчання в Чорному морі в квітні кораблів 2-ї постійної військово-морської групи НАТО (SNMG2) – ред.), але так само діється із російськими кораблями, скажімо, у Середземному морі. У той момент все відбувалося згідно з «морським етикетом» – на відміну від того, як росіяни трактували українські кораблі у Керченський протоці. Для того Військово-морськими силами НАТО (постійні військово-морські групи SNMG1 і SNMG2 – ред.) навчання проводяться, щоб демонструвати присутність, не роблячи при цьому помилок, які можуть втягти у конфліктні ситуації.

– Що світова спільнота може зробити, щоб допомогти витягнути з російського полону 24 українських військових моряків?

– По-перше, приділяти їм увагу. Знаю, що наше посольство ходило на всі суди у Москві, котрі стосувалися моряків, яких абсолютно безпідставно тримають в російській в’язниці. Ми мали певні контакти з їхніми родинами, готові контактувати й надалі.

Посол України в Канаді Андрій Шевченко сподівається, що цього року Україні варто очікувати поставки канадських снайперських гвинтівок – тих, що наразі утримують світовий рекорд з дальності прицільної стрільби.

Думаю, що далі військово-технічне співробітництво буде розширюватись. Є можливості для створення спільних українсько-канадських підприємств у галузі виробництва безпілотних літальних апаратів

– Наскільки мені відомо, контракт підписаний і здійснюється. Думаю, що далі військово-технічне співробітництво буде розширюватись. Зокрема, є можливості для створення спільних українсько-канадських підприємств у галузі виробництва безпілотних літальних апаратів (БПЛА). Це не дорога з одностороннім рухом, справа є взаємовигідною. Розвиток в Україні у цій сфері був вимушеним, відбувається за трагічних умов, але створив перспективні можливості для обох сторін – і України, і Канади.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

В ІНШИХ ЗМІ

Загрузка...

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG