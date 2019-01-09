У 2019 році варто очікувати на поставку снайперських гвинтівок з Канади – посол

Україні варто очікувати на поставку цього року снайперських гвинтівок з Канади. Про це в інтерв’ю агентству «Укрінформ» заявив посол України в Канаді Андрій Шевченко.

«Абсолютно варто, адже ми вже отримали від канадського уряду дозвіл на закупівлю дуже якісних снайперських гвинтівок, що наразі утримують світовий рекорд із дальності прицільної стрільби. Я розраховую, що цього року їх перша партія буде доставлена в Україну», – зазначив дипломат.

Він додав, що Києву та Оттаві варто шукати різні форми співпраці у сегменті зброї.

«Ми дивимося на це, як на спільну інвестицію у безпеку та нові технології, у чому Канада теж зацікавлена. Ринок зброї любить тишу, тому не можу сказати більше, але мені здається, що у нас є всі шанси вже незабаром побачити перші практичні результати співпраці», – наголосив Шевченко.

У грудні 2017 року уряд Канади включив Україну до контрольного переліку країн, куди дозволений експорт автоматичної зброї (Automatic Firearms Country Control List).