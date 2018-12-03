«Москва і Київ гострять шаблі» (світова преса)

Іспанський часопис El Pais обговорює запровадження заборони на в’їзд до України російських громадян чоловічої статі віком від 16 до 60 років. Італійське видання La Stampa розглядає підґрунтя введення обмежень на в’їзд росіян на територію України. Ірландський часопис The Irish Independent пише про пропозицію чільного німецького політика не пускати російські кораблі з Азовського моря до портів ЄС та США.

Один із найпопулярніших часописів Іспанії El Pais обговорює запровадження в Україні заборони на в'їзд до країни російським чоловікам віком від 16 до 60 років. Мадридське видання пояснює, що у такий спосіб Київ намагається уникнути можливості проникнення на територію України замаскованих під цивільних осіб російських військових. У підзаголовку додається, що президент України Петро Порошенко також ухвалив рішення щодо реєстрації всіх російських громадян, які мешкають на території 10 областей країни, у яких було проголошено воєнний стан. Газета додає, що українська влада, втім, передбачила особливі винятки, коли російським громадянам чоловічої статі визначеної вікової категорії таки буде дозволено в'їздити на територію України. Тут ітиметься про випадки, пов’язані з гуманітарними міркуваннями, такі як похорон тощо.

El Pais веде далі, зазначаючи, що ці кроки офіційного Києва стали логічним наслідком інциденту, який стався біля Керченської протоки при узбережжі анексованого Росією українського Кримського півострова, коли росіяни спочатку обстріляли, а потім захопили у полон українських військових моряків із трьох суден, які проходили у міжнародних водах у напрямку Азовського моря. Іспанське видання додає, що Росія одразу ж звинуватила Україну у провокації, що відбулась лише за кілька днів до проведення саміту «Групи двадцяти» у Буенос-Айресі. Президент США Дональд Трамп уже скасував з цієї причини свою, заплановану на саміті,зустріч із президентом Росії Володимиром Путіним.

Тим часом, як вказує мадридський часопис, 23 українських моряків, яких захопили у полон росіяни, вже перевезли з Криму, де їх утримували раніше, до Москви. Росіяни винесли вирок двомісячного ув’язнення для українців за вигаданим звинуваченням у «протизаконному входженні до територіальних вод Російської Федерації». В Україні ця новина викликала широке обурення, і президент України Петро Порошенко, як пише іспанська газета, також натякнув, що Україна може запровадити банківські обмеження для російських громадян.

Переклад твіту: «Україна забороняє в’їзд до країни російським чоловікам віком від 16 до 60 років, з тим, аби уникнути проникнення до країни прихованих російських військовиків»

Цієї саме теми торкається також шановане періодичне видання Італії La Stampa у статті «Виклик Москві: Київ забороняє в’їзд російським громадянам». У матеріалі зазначається, що Москва і Київ дивляться одне на одного з недовірою, у той самий час «гострячи свої шаблі». Військово-морська конфронтація при узбережжі Криму спричинилась до зливи войовничих декларацій з обох боків. Київ, у свою чергу, як пише італійська газета, побоюючись повномасштабного російського наступу, вдається до певної кількості заходів і обмежень щодо росіян. Після запровадження воєнного стану у 10 регіонах України Київ запровадив заборону на в’їзд в Україну всіх російських чоловіків віком від 16 до 60 років, себто, тієї вікової групи, як пояснює часопис, яка може тримати у руках зброю. За словами президента України Петра Порошенка, ця заборона має стати на заваді створенню росіянами на території України того, що президент визначив як «приватні армії» з командуванням у Москві.

La Stampa нагадує своїй читацькій аудиторії, що Кремль силоміць «відірвав» Крим від України 2014 року, коли все це зробили саме завдяки вторгненню російської армії військовиків без розпізнавальних знаків. Після цього Москва розпалила вогнище збройного конфлікту у південно-східній Україні, підтримавши місцевих сепаратистів силами сумновідомих найманців групи Вагнера. Відтак, робить висновок італійське видання, побоювання Києва у цьому плані цілком обґрунтовані. Втім, як вказує часопис, це стосуватиметься більш ретельного прикордонного догляду на офіційних пунктах перетину україно-російського кордону. А як щодо тих довгих ділянок обопільного кордону, які перебувають у руках проросійських бойовиків поза контролем української влади? Саме через цей «прозорий» кордон до сепаратистів із так званих «ДНР» і «ЛНР» надходить зброя і підкріплення з Росії. І Київ у такому випадку нічого з цим вдіяти не може. Італійське видання підсумовує, що найпершими жертвами найостаннішого оберту протистояння Москви і Києва стали українські моряки, яких росіяни взяли у полон. Трьох із них, як пише газета, Кремль навіть змусив зробити «визнання» на телекамеру.

Переклад Твіту: «Виклик Москві: Київ забороняє в’їзд російським громадянам»

Ірландський часопис The Irish Independent публікує статтю «Забороніть російським кораблям заходити до портів ЄС та США – спадкоємниця Меркель». Дублінське видання пише, що німецький політик вищого щабля, якій пророкують стати спадкоємницею канцлера Німеччини Анґели Меркель, Аннеґрет Крамп-Карренбауер, заявила, що Європейський Союз та Сполучені Штати мають розглянути запровадження заборони на вхід до їхніх портів російських суден із Азовського моря у відповідь на захоплення Москвою трьох українських кораблів. Видання нагадує, що Аннеґрет Крамп-Карренбауер нині в Німеччині веде перед у плані заміщення на посаді лідера консервативної партії Християнсько-демократичний Союз Анґели Меркель. Крамп-Карренбауер виступає за те, щоб Німеччина брала на себе більше відповідальності за закордонну політику і витрачала більше коштів на потреби оборони.

Ірландська газета зазначає, що заява 56-річної Аннеґрет Крамп-Карренбауер має значно суворіший тон, аніж те, що лунало з питання щодо російської агресії проти України з вуст Анґели Меркель, яка останньо неодноразово закликала до залагодження конфлікту між Києвом і Москвою шляхом того, що канцлер Німеччини визначала як «деескалація і діалог». Дублінський часопис зазначає, що Аннеґрет Крамп-Карренбауер, яку подекуди називають «міні-Меркель», веде боротьбу за лідерство у партії з довготривалим опонентом Анґели Меркель – Фрідріхом Мерцом, який також обіцяє здійснення радикальних реформ у ХДС і у самій Німеччині. Переможця обиратимуть на з’їзді партії 7-8 грудня голосами 1001 делегата. У царині зовнішньої політики Крамп-Карренбауер вважає, що Німеччина мусить робити значно більше, аніж робиться нині.

Переклад Твіту: «Забороніть російським кораблям заходити до портів ЄС та США – спадкоємниця Меркель»