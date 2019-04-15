ЦВК передала для голосування українців за кордоном понад 436 тисяч бюлетенів

Центральна виборча комісія 15 квітня передала дільничним виборчим комісіям закордонних виборчих дільниць бюлетені з виборів президента України для повторного голосування у закордонному виборчому окрузі.

Як ідеться в повідомленні на сайті ЦВК, це відбулося «через представника Міністерства закордонних справ України – виконувача обов’язків начальника Управління генерального секретаріату Святослава Драча».

«Всього на 101 закордонну виборчу дільницю було передано 436 тисяч 528 бюлетенів. Після завершення процедури передачі було складено відповідний протокол Центральної виборчої комісії», – вказали в комісії.

21 квітня відбудеться другий тур виборів президента України, в якому змагатимуться шоумен Володимир Зеленський і чинний президент Петро Порошенко.