Посол Канади про заклик Зеленського до українців у світі повертатися додому

Канада продовжить військову допомогу Україні ще на три роки. Про це повідомив в ексклюзивному інтерв’ю Радіо Свобода посол Канади в Україні Роман Ващук. Він також зазначив, що 2 липня цього року в Канаді відбудеться конференція з підтримки українських реформ, на яку запросили Володимира Зеленського. На ній прем’єр Джастін Трюдо готовий провести свою першу зустріч із новим президентом України. Посол прокоментував заклик Зеленського на інавгурації до українців по всьому світу повертатися додому. Водночас Роман Ващук відповів на запитання, чому дехто в Україні агресивно ставиться до вихідців із діаспори, що він побачив на малій батьківщині своєї матері та як грав у хокей на Хрещатику.