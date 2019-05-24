Зеленського запросили до Канади 2 липня – посол

Надзвичайний і повноважний посол Канади в Україні Роман Ващук повідомив, що президента України Володимира Зеленського запрошено до Канади 2 липня. Про це посол повідомив в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Воно (запрошення – ред.) особисто, принаймні телефонно, передано. А там вже з паперами ми, як з однієї сторони, так і з іншої, дамо собі раду», – повідомив Ващук.

Він уточнив, що дата 2 липня збігається із проведенням у Канаді цього дня конференції з підтримки реформ в Україні.

«Думаю, наш прем’єр надіється на присутність там як президента, так і інших високопоставлених українських чиновників. Хоч ми розуміємо, що одночасно в Україні буде відбуватися виборча кампанія», – зазначив Роман Ващук.

Днями в Адміністрації президента України заявляли, що Володимир Зеленський наразі визначається, куди саме здійснить свій перший закордонний візит.

Повністю інтерв’ю з надзвичайним і повноважним послом Канади в Україні Романом Ващуком дивіться у програмі Радіо Свобода «Суботнє інтерв’ю» у суботу, 25 травня.