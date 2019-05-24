Зеленський і Меркель обговорили події на Донбасі та заходи з «підтримки політичного діалогу»

Президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Анґела Меркель провели 24 травня телефонну розмову, під час якої «обговорили перші заходи у рамках підтримки активного політичного діалогу на високому рівні». Про це повідомляє адміністрація глави української держави.

«Окрему увагу було приділено розвитку ситуації на тимчасово окупованих територіях Донбасу. Володимир Зеленський та Анґела Меркель підтвердили обопільну зацікавленість в активізації зусиль з метою повернення миру на Донбас, у тому числі в рамках «нормандського формату». Були узгоджені перші спільні кроки у цьому напрямку», – ідеться в повідомленні.

У повідомленні речника уряду ФРН Штеффена Зайберта про цю ж розмову йдеться, що «сторони наголосили на необхідності повної реалізації Мінських домовленостей і зацікавленості в продовженні тісної співпраці у «нормандському форматі».

20 травня відбулася інавгурація шостого президента України Володимира Зеленського. Він був обраний за результатами повторного голосування на виборах президента 21 квітня, перемігши в другому турі п’ятого президента України Петра Порошенка.